WhatsApp CLONADO: Veja como recuperar a sua conta

Ao ter a conta do WhatsApp clonada, todas as suas informações podem ser acessadas. Entretanto, essa e outras ações criminosas podem ser evitadas de forma prática, por meio da ativação de confirmação em duas etapas.

Assim, se um criminoso tentar clonar a sua conta no aplicativo, não terá acesso aos seus dados, como mensagens. Isso porque, nessa situação, o WhatsApp é bloqueado instantaneamente.

Uma vez que o código extra de segurança é informado incorretamente na confirmação de duas etapas, o mensageiro bloqueia a conta durante 12h, além de notificar o dono da conta através de um SMS sobre o ocorrido.

Logo, para recuperar o acesso, basta aguardar as horas mencionadas. Confira abaixo situações que podem vulnerabilizar a sua conta.

Atualização do Windows 10

Ao atualizar o Windows 10, é possível que o usuário perca algumas personalizações pessoais e arquivos na área de trabalho. Neste sentido, é indicado adiar a instalação das atualizações e aguardar até que a falha tenha sido corrigida.

E-mail conectado em computador público

Quando acessar o seu e-mail em uma lan house, por exemplo, é possível que você deixe a sua conta aberta no computador. Diante disso, existe o risco de que terceiros possam acessar os seus dados pelo endereço eletrônico. Neste caso, é indicado realizar uma das opções listadas abaixo:

Altere imediatamente a senha da conta;

Desconecte todas as sessões ativas;

Habilite a autenticação em duas etapas;

Habilite a notificação de login.

WhatsApp será bloqueado em 38 celulares

O WhatsApp lança atualizações frequentemente em seu aplicativo para proporcionar as melhores experiências aos usuários. No entanto, aqueles que possuem aparelhos mais antigos podem ter o acesso ao mensageiro bloqueado.

Com as constantes atualizações, o aplicativo acaba ficando incompatível com alguns celulares, que deixam automaticamente de operar o mensageiro. De acordo com informações, a partir do dia 30 deste mês, um total de 38 aparelhos deixarão de operar o WhatsApp.

Portanto, caso queira continuar usando o mensageiro, o usuário deverá trocar de aparelho. Confira abaixo a lista de celulares que serão bloqueados neste mês:

Celulares LG

LG Lucid 2;

LG Optimus F7;

LG Optimus L3 II Dual;

LG Optimus F5;

LG Optimus L5 II;

LG Optimus L5 II Dual;

LG Optimus L3 II;

LG Optimus L7 II Dual;

LG Optimus L7 II;

LG Optimus F6;

LG Promulga;

LG Optimus L4 II Dual;

LG Optimus F3;

LG Optimus L4 II;

LG Optimus L2 II;

LG Optimus F3Q.

Celulares Samsung

Samsung

Archos 53 Platina;

HTC Desire 500;

Caterpillar B15;

Sony Xperia M;

Wiko Cink Cinco;

Wiko Darknight;

Lenovo A820;

Faea F1;

THL W8;

ZTE Grand S Flex;

ZTE V956 – UMi X2;

ZTE Grand X Quad v987;

ZTE Grand Memo.