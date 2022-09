WHATSAPP: Empresa terá PAGAMENTOS via aplicativo; veja como

A Meta vai implementar um novo recurso no WhatsApp que permitirá transferências entre pessoas físicas e jurídicas por meio da versão Business. Para isso, foi estabelecido uma parceria com a empresa Cielo, especializada em maquininhas de cartões.

Caso a ferramenta seja de fato liberada na plataforma de mensagens, os usuários poderão realizar pagamentos em estabelecimentos comerciais utilizando o mensageiro. Ressaltando que essas transações podem ser feitas por meio de cartões de crédito e débito.

No entanto, a Cielo afirmou que continuará prestando serviços de transferência de valores entre pessoas físicas, recurso já disponível aos usuários do WhatsApp. O anúncio da parceria com a Meta foi realizado na última sexta-feira (9).

WhatsApp já permite transferências entre pessoas físicas

O WhatsApp já permite que seus usuários façam transferências bancárias pelo aplicativo. O serviço está liberado desde o ano passado. As operações ocorrem através do WhatsApp Pay, que não cobra taxas nas transações.

Pela plataforma de mensagens, as pessoas conseguem enviar até R$ 1 mil por transação. Por dia, é possível realizar até 20 transferências, desde que respeite o limite de R$ 5 mil por mês.

Como mencionado, as operações podem ser realizadas por meio de cartões de débito ou pré-pago. Sendo assim, cartões de crédito não podem ser utilizados na opção de transferência pelo WhatsApp.

WhatsApp testa recurso que evita que suas mensagens sejam ignoradas

Os usuários do WhatsApp sempre aproveitam as novidades implementadas pelo Grupo Meta, dono do aplicativo. Recentemente, o WABetaInfo, portal especializado no mensageiro, divulgou uma nova função da plataforma de mensagens.

A novidade será vantajosa para os usuários que acabam ignorando mensagens importantes. Em suma, serão criadas caixas de alerta, que só serão desfeitas após a mensagem ser respondida. O recurso impedirá que mensagens sejam esquecidas.

A ferramenta, assim como as outras do WhatsApp, deve ser habilitada ou desabilitada quando quiser. No entanto, ainda está em fase de testes, dessa forma, caso seja aprovada pelo público da versão Beta, poderá ser implementada no WhatsApp estável.

WhatsApp está desenvolvendo chat pessoal para usuários conversarem sozinhos

O WABetaInfo também anunciou que o mensageiro pretende implementar um recurso para os usuários adeptos ao chat pessoal. A ferramenta foi muito solicitada pelo público, que criticava a falta de uma aba para salvar assuntos particulares.

Normalmente, os usuários do WhatsApp costumam criar um grupo com apenas uma pessoa (seu próprio contato) e utiliza-lo para enviar informações e dados pessoais. Desta forma, com o novo recurso é possível que este hábito seja encerrado.

A Meta já começou a testar o recurso, no entanto, não há previsão de quando estará disponível. Em suma, a função funcionará como um bate-papo individual, que poderá ser fixado como qualquer outra conversa.