WhatsApp inova e testa NOVA ferramenta que vai alterar idioma no aplicativo; veja como

O WhatsApp utiliza o idioma configurado no próprio dispositivo para executar os seus serviços. Normalmente, essas definições são encontradas na aba de idioma do celular ou no Google Keyboard, teclado utilizado nos aparelhos Android.

Dessa forma, os usuários do mensageiro ficam impossibilitados de trocar rapidamente a linguagem da interface do recurso. A alteração deve ser feita no próprio dispositivo, mudando os demais gadgets e funcionalidades presentes.

Experiência personalizada

Todavia, o WhatsApp pretende lançar um recurso para alterar o idioma no aplicativo. Em suma, o usuário poderá alterar todo e qualquer texto na plataforma de mensagens, e mudar itens de configuração. A intenção da Meta é internacionalizar o serviço.

A atualização garantirá que imigrantes, estudantes de idiomas e empresas possam se adaptar facilmente as linguagens. A funcionalidade já está sendo testada na versão beta do sistema Android. Contudo, em breve os dispositivos iOS terão a disponibilidade da tecnologia.

Veja: NOVO RG 2022 já pode ser baixado no celular; veja como instalar

Como mudar o idioma do WhatsApp

Ao se certificar de que a novidade chegou no seu WhatsApp, basta configurá-lo e migrar para o idioma que quiser. Veja o passo a passo:

Acesse as ‘’Configurações’’ do aplicativo, localizado nos três pontos do canto superior direito; Clique na opção do ‘’Idioma do Aplicativo’’; Escolha o idioma que você quer deixar no WhatsApp, facilitando a leitura das informações.

Mesmo que já esteja em fase de testes, ainda há previsão de quando o recurso será liberado para a plataforma estável do mensageiro. De todo modo, assim que passar por implementação, trará uma experiência única aos usuários.

Veja também: Nubank inova e lança novo cartão para uso via aplicativo; Saiba como usar

Veja como transcrever áudios no WhatsApp

Para os usuários do WhatsApp que não gostam de passar minutos ouvindo áudios, a Take Blip lançou um novo recurso que permite que transforma as mensagens de voz em texto pelo próprio mensageiro.

O novo serviço, chamado de “Viratexto” é gratuito e muito fácil de usar. A expectativa é que cerca de 50 mil áudios sejam transcritos nos próximos dias.

Como usar o novo serviço?

Para utilizar o Viratexto é bem simples. O usuário deverá adicionar o número (31) 97228-0540 em seu WhatsApp e enviar o áudio para a conversa no chat. A função aceita áudios de até 4 minutos.

É importante salientar que o atendimento é automatizado, portanto, não é feito por uma pessoa. Além disso, os dados passam por criptografia, a fim de proporcionar mais segurança aos usuários e o serviço pode ser encerrado a qualquer momento.

De acordo com o dono da Take Blip, a ferramenta de transcrição do áudio teve elaboração para facilitar o dia a dia dos usuários do WhatsApp.

“Começamos a testá-lo, primeiro, internamente. Durante uma reunião interna com toda a empresa, nosso CEO, Roberto Oliveira, já empolgado com a solução, comentou sobre essa funcionalidade. Em pouco tempo, vários funcionários se engajaram e passaram a usar o recurso de transcrever áudios do WhatsApp em texto. Observamos uma ótima recorrência e taxa de retenção [e], com isso, decidimos apostar na ferramenta e abrir seu uso para fora da companhia”, disse Milton Stiilpen.