WhatsApp libera recurso muito esperado pelos usuários até o final deste mês

Usuários do WhatsApp ficam incomodados com o fato das pessoas saberem quando eles estavam ativos na plataforma de mensagens. Muitas vezes alguns contatos se beneficiam desse recurso para cobrar uma resposta imediata sobre um determinado assunto.

Para resolver essa questão, o mensageiro pretende lançar um recurso que permitirá ocultar o status “online”. A informação é do site oficial WABetaInfo, que ressalta que a nova funcionalidade será parecida com o “Visto por último”, que também pode ser desativado.

Fique invisível para os seus contatos

De acordo com a Meta, empresa responsável pelo mensageiro, o novo recurso está sendo liberado gradativamente, mas garante que estará disponível para todos até o final deste mês.

Para ocultar o status “online” de seus contatos é bem simples, o procedimento é parecido com as configurações do visto por último, veja o passo a passo:

Acesse as configurações do WhatsApp e selecione “Conta”; Clique em “Privacidade”; Clique em “Visto por último e online”; Escolha quem pode ver o “visto por último” (“Todos”, “Meus contatos”, “Meus contatos, exceto…” e “Ninguém”); Escolha quem pode ver o “online” (todos ou a mesma opção escolhida no “visto por último”).

É importante salientar que, ao ocultar a informação, o usuário também será impossibilitado de ver o status de seus contatos.

Saia de grupos sem ser notado

No último mês, o WABetaInfo, site especializado em informações do WhatsApp, informou que o mensageiro está desenvolvendo em sua versão para Android e iOS um recurso que permitirá aos usuários saírem de grupos discretamente.

A novidade estava sendo testada, mas agora está disponível no mensageiro. Com a nova ferramenta, um integrante de um grupo poderá sair sem que todos os usuários visualizem a ação. A notificação chega apenas para o administrador.

Não será mais necessário esperar um horário menos movimentado para sair dos seus grupos, a nova opção do WhatsApp deve garantir uma discrição maior, já que os membros não poderão visualizar a ação.

Ademais, a nova opção vai permitir que apenas o administrador saiba quem saiu do respectivo grupo. Dessa forma, o WhatsApp pretende acabar com o “tal pessoa saiu” no grupo, notificando os demais usuários.