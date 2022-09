WhatsApp: Novo recurso permitirá votação em grupos

Com o intuito de inovar a experiência de seus usuários, o WhatsApp lançará em breve um novo recurso. A ferramenta permitirá que pesquisas sejam realizadas em um bate-papo de determinado grupo, possibilitando acompanhar a votação de todos os membros.

A novidade será muito útil quanto for necessário escolher, em conjunto, horários de encontros e até mesmo temas de reuniões. A intenção do WhatsApp é acrescentar essa possibilidade de pesquisa, sem depender de aplicativos ou softwares externos.

Como a nova ferramenta funcionará

Até o momento, o que se sabe é que as pesquisas poderão ter até 12 respostas. O processo será semelhante como ocorre no Twitter. Assim, basta indicar um assunto na aba de pesquisa, fazer a pergunta e acrescentar possíveis respostas. Depois disso, os integrantes do grupo votam como quiser.

De todo modo, ainda não há notícias de como os votos vão ser mostrados, se serão anônimos ou visíveis para todos. Contudo, a expectativa é de que o recurso seja implantado em breve, talvez até já nas próximas semanas.

Saia de grupos sem ser notado

No último mês, o WABetaInfo, site especializado em informações do WhatsApp, informou que o mensageiro está desenvolvendo em sua versão para Android e iOS um recurso que permitirá aos usuários saírem de grupos discretamente.

A novidade estava sendo testada, mas agora está disponível no mensageiro. Com a nova ferramenta, um integrante de um grupo poderá sair sem que todos os usuários visualizem a ação. A notificação chega apenas para o administrador.

Não será mais necessário esperar um horário menos movimentado para sair dos seus grupos, a nova opção do WhatsApp deve garantir uma discrição maior, já que os membros não poderão visualizar a ação.

Ademais, a nova opção vai permitir que apenas o administrador saiba quem saiu do respectivo grupo. Dessa forma, o WhatsApp pretende acabar com o “tal pessoa saiu” no grupo, notificando os demais usuários.