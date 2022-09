WhatsApp permite usuários ficarem invisíveis no aplicativo

Privacidade e redes sociais costumam ser antagônicos hoje em dia. Isso porque, quanto mais informações são expostas através das mídias, como Instagram, Facebook e até mesmo o WhatsApp, mais visíveis os usuários ficam.

Sendo assim, para ter uma experiência mais agradável nos aplicativos é importante desfrutar de ferramentas e recursos que possibilitam a ocultação de algumas informações pessoais, além do “online”, no caso do mensageiro da Meta.

Atualização do WhatsApp

O WhatsApp liberou uma funcionalidade que permite desativar o status de ‘’online’’ no aplicativo. A informação ficava visível abaixo do nome, no chat de conversa, indicando que o usuário estava ativo na plataforma de mensagens.

Veja como ficar “invisível” no mensageiro a seguir:

Abra o WhatsApp; Acesse as configurações, clicando nos três pontos no canto superior direito da tela; Selecione a aba da ‘’Conta’’ e em seguida ‘’Privacidade’’. Escolha a opção ‘’Privacidade’’ e ‘’Visto por último e online’’. Em ‘’Visto por último’’, escolha ‘’Ninguém’’. Para finalizar a operação, toque em ‘’Quem pode ver seus status online’’ e depois em ‘’Mesmo que visto por último’’.

Mensagem temporária do WhatsApp: Como funciona esse novo recurso?

As mensagens temporárias do WhatsApp não é um recurso totalmente novo. Quem utiliza o aplicativo com frequência já deve ter percebido a funcionalidade, que também pode ser encontrada em outros aplicativos, como Snapchat e Instagram.

No mensageiro, as mensagens temporárias têm o objetivo de trazer mais segurança e privacidade para os usuários da plataforma. No entanto, para utilizar o recurso é necessário habilitá-lo nas configurações do aplicativo.

Como usar as mensagens temporárias?

Veja como ativar a opção no passo a passo a seguir:

No WhatsApp, entre em “Configurações”; Selecione a opção “Conta”; Na sequência, clique em “Privacidade”; Agora toque em “Duração Padrão”; Agora, é só ativar e escolher o tempo de exclusão das mensagens entre: 24 horas, 7 dias ou 90 dias.