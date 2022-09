WhatsApp: Recurso “esquecido” pode melhorar sua experiência no mensageiro

O WhatsApp é a plataforma de mensagens instantâneas mais utilizada no país. Devido a recorrente implementação de novos recursos, os usuários acabam se esquecendo de funcionalidades mais antigas e muitos úteis.

A Meta sempre busca oferecer uma melhor experiência aos usuários do WhatsApp, mas, muitos deixam de lado ferramentas simples que podem mudar o seu dia a dia, a exemplo da função de “favoritar”.

Um recurso esquecido, mas muito útil

Uma conversa com informações importantes pode ser guardada através da ação de ‘’favoritar’’, ou seja, adicioná-la na lista de favoritos. Depois, para encontrá-la, basta seguir os passos abaixo:

Acesse as ‘’Configurações’’ da sua conta; Clique em ‘’Mensagens Favoritas’’; Feito isto, encontre a mensagem desejada.

Lembrando que ao salvar uma mensagem e clicar em cima do texto, você será direcionado para o destinatário, com a possibilidade de respondê-lo rapidamente.

Desta forma, embora seja uma funcionalidade antiga, poucos reconhecem a sua importância e deixam de usá-la.

WhatsApp: Recurso de “Comunidades” não será lançado este ano no Brasil

A Meta, empresa dona do WhatsApp, anunciou na última semana que não lançará no Brasil a funcionalidade “Comunidades”, anunciada em abril, antes de 2023.

“Estamos entusiasmados com o valor que a funcionalidade Comunidades trará para que organizações sociais e empresas possam gerenciar suas conversas em grupo. Enquanto estamos progredindo, não temos a expectativa de lançar Comunidades no Brasil antes de 2023”.

A fim de evitar a propagação de Fake News pela plataforma de mensagens, o WhatsApp e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) firmaram um acordo em fevereiro deste ano para não lançar o recurso antes das eleições e assim comprometê-las.

No entanto, o WhatsApp reiterou que a decisão de anunciar o lançamento para o ano que vem é uma decisão pessoal da empresa, não havendo relação com o acordo do TSE.

De todo, em julho, a procuradoria do Ministério Público Federal em São Paulo já havia recomendado que a plataforma adiasse a implementação das “Comunidades” para o próximo ano.

“Em um momento no qual fake news sobre o funcionamento das instituições e a integridade do sistema de votação brasileiro podem colocar em risco a estabilidade democrática do país.”