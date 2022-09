WhatsApp revela que pretende ALTERAR função de MENSAGENS APAGADAS; veja o que muda

WhatsApp pretende aumentar o prazo para apagar mensagens já enviadas em uma conversa. O mensageiro já está testando a função que pode ser útil para muitos usuários da plataforma de mensagens.

Até então, o prazo era de uma hora, oito minutos e dezesseis segundos. Contudo, agora o app pretende aumentar este tempo para 60 horas. As mensagens enviadas em grupos também estão incluídas.

Dessa forma, vale ressaltar que por enquanto, a opção de apagar a mensagem depois de 60 horas só está disponível na versão beta do WhatsApp para Android, mas em breve haverá liberação para outros sistemas.

WhatsApp permite silenciar usuário numa chamada em grupo

A Meta, empresa proprietária do WhatsApp, lançou recentemente na plataforma de mensagens um recurso que permite silenciar pessoas específicas em chamadas de voz ou de vídeo em grupo.

Na prática, a ferramenta é útil no caso de pessoas que esqueceram de desativar o microfone ou que estejam no mesmo ambiente que você e não precisam escutar a mesma coisa, por exemplo.

De todo modo, é importante salientar que a funcionalidade está sendo liberada de forma gradativa. Sendo assim, é possível que a opção demore um pouco de aparecer para você no aplicativo.

Como realizar o procedimento:

Com a chamada em grupo do WhatsApp em andamento, pressione e segure por alguns segundos sobre o ícone do participante que queira colocar em mudo. Quando aparecer o quadrinho de seleção, toque em “Silenciar [nome da pessoa]”.

Imediatamente, o áudio da outra pessoa não será mais ouvido na chamada. Quando isso acontecer, ela será notificada sobre a ação junto com uma instrução de como ter a desativação desfeita. Basta tocar no botão de microfone (na parte inferior da tela).

Como esconder a foto e o status no aplicativo

Antes das novas opções de privacidade, o usuário só podia selecionar as seguintes alternativas: “Todos”, “Meus Contatos”, “Ninguém”. No entanto, após a atualização, se tornou possível usar a aba “Meus contatos, exceto…” e selecionar quem não pode ver as suas informações. Veja como a seguir:

Entre no aplicativo de mensagens; Acesse as configurações; Clique na área de privacidade; Escolha quais são os recursos que você deseja personalizar.

Se a novidade ainda não está disponível para você, significa que o aplicativo ainda não foi atualizado. Portanto, para atualizar, acesse a loja de aplicativos do seu celular e instale a nova versão da plataforma de mensagens.