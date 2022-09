WhatsApp: Saiba como recuperar um áudio excluído

Muitos ainda não conhecem a função, mas um áudio excluído no WhatsApp pode ser recuperado. Para restaurar a mensagem de voz, o usuário poderá utilizar o próprio aplicativo, sendo duas opções para obtê-las.

Áudios recuperados no WhatsApp

Para ter acesso ao áudio excluído, são disponibilizados dois métodos pelo próprio dispositivo. O mais fácil e rápido é através da conversa em que o áudio foi enviado, já o segundo é o mais trabalhoso, pois é preciso buscar no gerenciador de arquivos do celular.

Caso tenha apagado o áudio, mas não a conversa do WhatsApp:

Abra a conversa em que o áudio estava e faça o download da mensagem de voz novamente. Para evitar de procurar a mensagem no chat e poupar ainda mais tempo, nas configurações da plataforma de mensagens clique em “Gerenciar armazenamento”.

Através dele é possível encontrar todas as conversas. Selecione o contato em que trocou o áudio e entre na mídia para ver todas as mensagens enviadas, inclusive o áudio. Classifique a ordem para o mais recente e busque pela mensagem de voz perdida.

Caso tenha apagado o áudio e a conversa do WhatsApp

O dispositivo possui uma pasta de armazenamento com todos os arquivos de mídia enviados ou repassados pelo aparelho, separando por aplicativos. Neste sentido, encontre a pasta do WhatsApp e busque pela conversa. No entanto, vale ressaltar que o trabalho será maior.

Acesse o Gerenciador de Arquivos, nas configurações do celular; Procure pela pasta do WhatsApp; Encontre a pasta WhatsApp Áudio e confira todos os áudios enviados, recebidos ou encaminhados.

O usuário terá que clicar em todos os áudios para descobrir qual é o que procura. Isso porque, não existe forma de identificar de qual conversa é, mesmo que mude a ordem dos arquivos. Apenas a data de envio é disponibilizada.

Saiba como recuperar mensagens apagadas do aplicativo

Algumas vezes acontece de uma mensagem do WhatsApp ser excluída sem querer, não é mesmo? Pois o que muitos ainda não sabem é que é possível recuperá-la. Por meio do backup, o usuário do aplicativo pode ter acesso aos conteúdos mais antigos ou que foram excluídos do aplicativo.

Além de servir para recuperar mensagens antigas e excluídas, o backup também pode ser utilizado quando houver a trocar de celular. No entanto, antes de qualquer coisa é necessário ativá-lo. Veja como a seguir!

O que é o backup do WhatsApp?

O backup do WhatsApp é um recurso bastante útil. Ele permite que o usuário salve o histórico de mensagens do aplicativo na nuvem para recuperá-lo em diversas circunstâncias.

Com a ferramenta, é possível resgatar conversas antigas em um novo celular, além de arquivos de mídia, como fotos e vídeos. A cópia de segurança em nuvem pode ser feita no Android, através do Google Drive, ou no iPhone (iOS), por meio do iCloud.

Como habilitar o backup automático?

Nos aparelhos Android:

Acesse as configurações do WhatsApp; Agora clique em “Conversas”; Em seguida, toque em “Backup de conversas” e em “Fazer backup no Google Drive”; Pronto! O histórico da conversa será salvo.

Nos aparelhos iOS:

Abra o mensageiro e acesse a aba “Ajustes”; Em seguida, toque sobre “Conversas”; Feito isto, toque em “Backup de conversas” e depois em “Backup automático”; Na sequência, basta indicar a frequência em que deseja salvar os dados na nuvem, que pode ser diária, semanal ou mensal.

Como recuperar mensagens apagadas?

Exclua o WhatsApp do seu celular; Reinstale o aplicativo; Ao abri-lo, clique em “Concordar e continuar”; Insira seu número de telefone e clique em “OK” no canto superior direito; Selecione “Restaurar histórico de conversas”; Clique em “Avançar”, retorne para a conversa e acesse a mensagem apagada.