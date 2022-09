Whatsapp: Saiu a lista dos CELULARES que vão ficar sem funcionar

Saiu a lista dos CELULARES que vão ficar sem Whatsapp neste ano de 2022. O aplicativo de mensagens mais utilizado do Brasil não funcionará mais em alguns modelos de aparelhos nos próximos dias. Isso porque a nova atualização do aplicativo não terá compatibilidade com os sistemas operacionais mais antigos. Quer saber se o seu modelo está na lista? Então continue conosco.

A princípio, é importante destacar que a lista dos CELULARES que vão ficar sem Whatsapp em 2022 é extensa. Segundo o que se apura neste momento, a lista conta com sistemas operacionais mais conhecidos pelos brasileiros, como, por exemplo, o iOS, Android, KaiOS, entre outros.

O Whatsapp justifica a decisão da seguinte maneira:

“Assim como outras empresas de tecnologia, todos os anos, analisamos quais são os aparelhos e softwares mais antigos e com o menor número de usuários para definir aqueles que deixarão de ser compatíveis com o WhatsApp. É possível que esses aparelhos não abranjam as atualizações de segurança mais recentes ou não incluam funcionalidades necessárias para operar o WhatsApp”, argumenta a empresa.

VAZA lista dos CELULARES que vão ficar sem Whatsapp em 2022; veja a relação completa

A saber, a lista dos celulares que ficarão sem Whatsapp foi revelada. Conheça os modelos:

iPhone 6S; iPhone 6S Plus e iPhone SE.

Optimus F7, Optimus F5, LG Lucid 2, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L4 II Dual, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus F6, Enact, Optimus F3, Optimus L7 II, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD e 4X HD, e Optimus F3Q.

Ascend G740; Ascend D1 Quad XL; Ascend Mate; Ascend P1 S; Ascend D Quad XL e Ascend D2.

Galaxy Trend Lite; Galaxy Xcover 2; Galaxy Trend II; Galaxy SII; Galaxy Core; Galaxy Ace 2 e Galaxy S3 mini.

ZTE V956; Grand Memo; Grand S Flex e Grand X Quad V987

Sony Xperia Neo L; Xperia Miro e Xperia Arc S.

Alcatel One Touch Evo 7; Caterpillar Cat B15; Archos 53 Platinum; HTC Desire 500; Wiko Cink Five; Wiko Darknight; UMi X2; Lenovo A820; Faea F1 e THL W8.

CELULARES vão ficar sem Whatsapp em 2022, e Meta prepara novidades para o aplicativo

Como você já sabe, determinados sistemas de celulares ficarão sem ter acesso ao Whatsapp ainda neste ano de 2022. Em paralelo a isso, a empresa procura melhorar os serviços aos seus clientes.

O WABetaInfo, site especializado em divulgar spoilers sobre o WhatsApp, anunciou que o aplicativo pretende implementar um recurso para os usuários adeptos ao chat pessoal. A ferramenta foi muito solicitada pelo público, que criticava a falta de uma aba para salvar assuntos particulares.

Normalmente, os usuários do WhatsApp costumam criar um grupo com apenas uma pessoa (seu próprio contato) e utiliza-lo para enviar informações e dados pessoais. Desta forma, com o novo recurso é possível que este hábito seja encerrado. Muito legal, não é?

A Meta já começou a testar o recurso, no entanto, não há previsão de quando estará disponível. Em suma, a função funcionará como um bate-papo individual, que poderá ser fixado como qualquer outra conversa.