WHATSAPP será bloqueado em 38 celulares; veja a lista

O WhatsApp lança atualizações frequentemente em seu aplicativo para proporcionar as melhores experiências aos usuários. No entanto, aqueles que possuem aparelhos mais antigos podem ter o acesso ao mensageiro bloqueado.

Com as constantes atualizações, o aplicativo acaba ficando incompatível com alguns celulares, que deixam automaticamente de operar o mensageiro. De acordo com informações, a partir do dia 30 deste mês, um total de 38 aparelhos deixarão de operar o WhatsApp.

Portanto, caso queira continuar usando o mensageiro, o usuário deverá trocar de aparelho. Confira abaixo a lista de celulares que serão bloqueados neste mês:

Celulares LG

LG Lucid 2;

LG Optimus F7;

LG Optimus L3 II Dual;

LG Optimus F5;

LG Optimus L5 II;

LG Optimus L5 II Dual;

LG Optimus L3 II;

LG Optimus L7 II Dual;

LG Optimus L7 II;

LG Optimus F6;

LG Promulga;

LG Optimus L4 II Dual;

LG Optimus F3;

LG Optimus L4 II;

LG Optimus L2 II;

LG Optimus F3Q.

Celulares Samsung

Samsung

Archos 53 Platina;

HTC Desire 500;

Caterpillar B15;

Sony Xperia M;

Wiko Cink Cinco;

Wiko Darknight;

Lenovo A820;

Faea F1;

THL W8;

ZTE Grand S Flex;

ZTE V956 – UMi X2;

ZTE Grand X Quad v987;

ZTE Grand Memo.

WhatsApp revela que não vai lançar este recurso em 2022 no Brasil

A Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, revelou que não lançará no Brasil a funcionalidade “Comunidades” neste ano. Dessa forma, a ferramenta deve ficar para o ano que vem.

“Estamos entusiasmados com o valor que a funcionalidade Comunidades trará para que organizações sociais e empresas possam gerenciar suas conversas em grupo. Enquanto estamos progredindo, não temos a expectativa de lançar Comunidades no Brasil antes de 2023”.

A fim de evitar a propagação de Fake News pela plataforma de mensagens, o WhatsApp e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) firmaram um acordo em fevereiro deste ano para não lançar o recurso antes das eleições e assim comprometê-las.

No entanto, o WhatsApp reiterou que a decisão de anunciar o lançamento para o ano que vem é uma decisão pessoal da empresa, não havendo relação com o acordo do TSE.

De todo, em julho, a procuradoria do Ministério Público Federal em São Paulo já havia recomendado que a plataforma adiasse a implementação das “Comunidades” para o próximo ano.

“Em um momento no qual fake news sobre o funcionamento das instituições e a integridade do sistema de votação brasileiro podem colocar em risco a estabilidade democrática do país.”

WhatsApp não lançará no Brasil a funcionalidade “Comunidades”

O recurso dará mais controle para administradores durante o gerenciamento de diversos grupos. Mas por estar na fase inicial de desenvolvimento, não foi nem liberado na versão beta do mensageiro.

Em uma captura de tela feita pelo site WABetaInfo, é possível visualizar que há uma breve apresentação do novo recurso do WhatsApp. Além disso, segundo as informações será possível enviar uma mensagem para vários grupos ao mesmo tempo, facilitando a divulgação de anúncios entre grupos relacionados, por exemplo.

Como silenciar pessoas no WhatsApp?

Com a chamada em grupo do WhatsApp em andamento, pressione e segure por alguns segundos sobre o ícone do participante que queira colocar em mudo. Quando aparecer o quadrinho de seleção, toque em “Silenciar [nome da pessoa]”.

Imediatamente, o áudio da outra pessoa não será mais ouvido na chamada. Quando isso acontecer, ela será notificada sobre a ação junto com uma instrução de como ter a desativação desfeita. Basta tocar no botão de microfone (na parte inferior da tela).