WhatsApp: Truque permite que usuários alterem foto do perfil de seus amigos

Nem todos usuários do WhatsApp colocam uma foto em seu perfil, normalmente, isso ocorre justamente para que não sejam identificados. No entanto, para sua organização, é possível inserir uma foto no perfil de seus contatos. Veja como a seguir.

Veja como mudar a foto de perfil dos seus contatos

Confira o passo a passo:

Acesse o seu WhatsApp; Vá até as “Configurações”; Selecione a opção de “Criar grupo” e adicione a pessoa que você deseja alterar a foto de perfil; Encerre o grupo e troque a foto com a imagem que preferir.

Cabe salientar que essa iniciativa deve ser aplicada, de preferência, para contatos com os quais você tem intimidade, uma vez que a operação é mais intimista. Além disso, antes do procedimento, é indicado avisar a pessoa antes da mudança.

WhatsApp terá recursos para pagamentos via aplicativo

A Meta vai implementar um novo recurso no WhatsApp que permitirá transferências entre pessoas físicas e jurídicas por meio da versão Business. Para isso, foi estabelecido uma parceria com a empresa Cielo, especializada em maquininhas de cartões.

Caso a ferramenta seja de fato liberada na plataforma de mensagens, os usuários poderão realizar pagamentos em estabelecimentos comerciais utilizando o mensageiro. Ressaltando que essas transações podem ser feitas por meio de cartões de crédito e débito.

No entanto, a Cielo afirmou que continuará prestando serviços de transferência de valores entre pessoas físicas, recurso já disponível aos usuários do WhatsApp. O anúncio da parceria com a Meta foi realizado na última sexta-feira (9).

Mensageiro já permite transferências entre pessoas físicas

O WhatsApp já permite que seus usuários façam transferências bancárias pelo aplicativo. O serviço está liberado desde o ano passado. As operações ocorrem através do WhatsApp Pay, que não cobra taxas nas transações.

Pela plataforma de mensagens, as pessoas conseguem enviar até R$ 1 mil por transação. Por dia, é possível realizar até 20 transferências, desde que respeite o limite de R$ 5 mil por mês.

Como mencionado, as operações podem ser realizadas por meio de cartões de débito ou pré-pago. Sendo assim, cartões de crédito não podem ser utilizados na opção de transferência pelo WhatsApp.