WhatsApp: Veja como impedir chamadas de um contato sem precisar bloqueá-lo

Em primeiro lugar, é importante esclarecer que essa ferramenta não está disponível oficialmente no WhatsApp. No entanto, é possível ter acesso a ela através do WhatsApp Plus, uma versão secundária do mensageiro e não oficial. Lembrando que o uso dos programas não oficiais do WhatsApp pode levar ao banimento da conta na versão original da plataforma de mensagens. Sendo assim, quem deseja utilizar o recurso deve estar ciente dos riscos. Agora, veja como bloquear chamadas sem bloquear o contato. Veja como impedir uma ligação sem bloquear a pessoa Em suma, é possível clicar no ícone de chamada ou videochamada para ativar a opção. Neste caso, quando uma pessoa indesejada tentar ligar para você, o aplicativo informará ao usuário que ele não tem sinal ou que você está ocupado em outra chamada. Veja como ativar o bloqueio de chamadas no seu WhatsApp: Faça o backup da versão oficial do WhatsApp; Em seguida, exclua sua conta e desinstale o aplicativo do seu aparelho; Na sequência, baixe o WhatsApp Plus APK através da sua loja de aplicativos; Feita a instalação, abra o aplicativo e dê todas as permissões necessárias para que o APK funcione corretamente; Agora, abra a sua conta informando o número do seu telefone e o código de verificação; Com tudo certo, abra o chat da pessoa que você não quer receber ligações ou videochamadas; Acesso o perfil do contato e clique na opção "Sem chamadas"; Por fim, escolha a notificação que aparecerá para pessoa quando tentar te ligar: "Não há sinal", "Você está ocupado" ou "(x pessoa) está em uma ligação". Aprenda a colocar duas fotos no perfil do WhatsApp Se você não consegue decidir qual foto colocar no perfil do seu WhatsApp, saiba que um truque muito simples pode te ajudar nesse momento. Através do Instagram, o usuário pode juntar duas fotos e formar uma única para colocar do mensageiro. Veja o passo a passo abaixo: Abra o Instagram em seu celular; Vá na opção de criar um Story; Em seguida, clique em "Layout" no menu à esquerda; Selecione um layout de tela dividida e tire uma foto ou carregue a imagem da câmera para preencher a foto da esquerda e a da direita; Ajuste a posição das imagens e toque no ícone de "Confirmar" ao centro da tela; Em vez de publicar o Story, toque no ícone de "Três pontos" no canto superior direito e selecione "Salvar"; Pronto! Caso não queira postar a montagem no seu Story, descarte-a. Vale ressaltar que outros aplicativos que ofereçam a mesma opção de montagem também podem ser usados.