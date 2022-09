A Will Bank é uma das empresas brasileiras em busca de colaboradores que possam agregar ainda mais sucesso em todas as atividades disponíveis. São várias oportunidades anunciadas pela companhia bancária na região de São Paulo.

Will Bank abre vagas de emprego remoto e em São Paulo

Na busca de profissionais qualificados, a Will Bank está contratando pessoal para fazer parte da equipe de sucesso, recebendo salários compatíveis com o mercado e estabilidade financeira por meio de registro em carteira. Veja quais são os cargos disponíveis, a seguir.

Analista de Políticas de Crédito Júnior;

Technical Product Manager;

Analista de Políticas de Crédito Júnior [Vaga afirmativa para mulheres e/ou pessoas negras];

Pessoa Coordenadora de Planejamento e Controle;

Analista de Produtos Pleno (APM) – Vaga Afirmativa Pessoas negras;

DevOps Engineer Pl (Pessoa Engenheira DevOps) – vaga afirmativa para mulheres;

Analista de Reporting;

Pessoa Analista Sênior de Product Marketing;

Product Manager Senior | Conta Digital;

Analista de Segurança Sênior App Sec;

Analista Sênior de Analytics para Product Marketing;

Backend Software Engineer Sênior/Lead (Pessoa Desenvolvedora Backend) | Java/Node.js;

Associate Product Manager (Analista de Produtos Pleno) – Tribo Conta;

Associate Product Manager – Bank as a Service;

Product Manager – Core Finance;

Backend Software Engineer Sênior (Pessoa Desenvolvedora Backend) | Python;

Data Analytics Lead | Marketplace;

Developer Experience (Pessoa Engenheira de Software) Senior;

Engenheira de Dados Sênior [afirmativa para mulheres];

Product Manager – Cartões Experiência;

Engenheira de Dados Sênior | Motor de Crédito [afirmativa para mulheres];

Especialista em Remuneração e Benefícios – Projetos;

Mobile Engineer [Conta e Marketplace];

Product Manager Sênior (Crédito Pessoal);

Senior Machine Learning Engineer.

Veja também: Mercedes-Benz abre vagas de emprego pelo país

Como efetuar a inscrição

Para se candidatar a um dos cargos disponíveis na Will Bank, os interessados podem clicar na página de inscrição e cadastrar-se, de acordo com as exigências da função almejada. É importante lembrar que em algumas oportunidades será necessário apresentar experiência no cargo.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas brasileiras.