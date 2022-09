Windows 11 não inicializa? 7 maneiras de trabalhar para inicializar seu PC novamente

O seu Windows 11 não inicializa? Existem muitas maneiras de inicializar o PC novamente e eliminar qualquer assistência de ferramentas de terceiros. Claro, a Microsoft adicionou ferramentas suficientes para reparar o sistema operacional corrompido ou danificado, mas não será suficiente se for obra de uma ameaça. Vamos mergulhar mais fundo no assunto e descobrir o que está impedindo a máquina Windows 11 de inicializá-la e corrigi-la imediatamente.

O que você faz se o computador com Windows 11 não inicializar após ligar?

Não vá em frente e implemente soluções avançadas porque pode ser um pequeno problema que está atrapalhando a sequência de inicialização.

Remova as unidades externas do PC com Windows 11.

O Windows 11 requer o chip Trusted Platform Module (TPM) na placa-mãe e você precisa habilitá-lo na placa-mãe.

O UEFI BIOS é necessário e habilita o Secure Boot no PC.

Consegui instalar e usar o Windows 11 sem habilitar a inicialização segura, mas o jogo Valorant estava pedindo para habilitá-lo, o que me obrigou a voltar ao BIOS e habilitá-lo.

Certifique-se de habilitar o TPM e o Secure Boot no BIOS, e não consigo mostrar as instruções devido à interface do BIOS divergente.

Desconectar dispositivos removíveis

Dispositivos USB e unidades externas conectadas ao PC criam problemas de inicialização. A prioridade de inicialização detecta as unidades conectadas primeiro, e pode ser qualquer unidade de armazenamento, e então você acaba tendo um “nenhuma unidade inicializável” erro.

Remova a unidade flash USB, SSD externo, HDD externo e outros dispositivos de armazenamento do Windows 11 PC. Muitos computadores têm uma unidade secundária no sistema e você pode removê-la por segurança.

Desconecte o cabo de alimentação da unidade secundária e isso desconectará a unidade do PC. Você não precisa desmontar a unidade inteira e remover apenas o plugue de alimentação que está levando à fonte de alimentação.

Ativar TPM e inicialização segura

As atualizações mais recentes do Windows 11 estão mudando rapidamente o sistema operacional e como ele funciona. No entanto, eles mencionaram os requisitos do sistema há muito tempo, para que todos possam preparar a máquina para evitar esses problemas.

Pegue seu smartphone e procure instruções para sua placa-mãe.

Abra o navegador móvel ou desktop.

Procurar por “gigabyte x570 habilitar TPM” e substitua a marca e o modelo da placa pelo seu.

Verificamos a página oficial da Gigabyte e as instruções estavam lá.

Além disso, procure a chave do BIOS da placa-mãe pesquisando no Google.

Faça o que eu fiz para encontrar as instruções do TPM e do Secure Boot e, finalmente, você encontrará a maneira de habilitar as funções importantes na placa.

Reparo de inicialização do Windows 11

A Microsoft não alterou a interface de opções avançadas e é semelhante ao Windows 10. No entanto, você pode executar muitas ações e tomar as ações necessárias para trazer o PC de volta ao estado de funcionamento.

No caso, se o seu PC estiver funcionando, mas criando problemas ocasionalmente, siga da etapa um ou passe para a etapa dois.

Reinicie o PC, mantendo o botão “ Mudança ” chave.

” chave. Escolher “Solucionar problemas”, quando você tem a opção de recuperação na tela.

Selecione “Opções avançadas” continuar.

Escolher “Reparo de inicialização” continuar.

Seu PC irá reiniciar e iniciar a sequência de diagnóstico.

O diagnóstico do PC leva até dez minutos para escanear toda a máquina e reparar as peças quebradas.

O reparo de inicialização não pode ser minha cópia do Windows 11.

Não sei por que o reparo de inicialização não conseguiu consertar minha máquina quando não havia problemas, para começar. Talvez a Microsoft deva polir as opções de recuperação e atualizações adicionais para corrigir o problema.

As atualizações do Windows 11 podem atrapalhar o software e você pode desinstalar as atualizações recentes da máquina. O modo de recuperação de fato ajuda a remover as atualizações de software que vieram dos servidores da Microsoft e a se livrar dos drivers problemáticos ou atualizações de qualidade.

Passo 1: Reinicie o PC, mantendo a tecla “Mudança” chave.

Passo 2: Escolha “Solucionar problemas”, quando você tem a opção de recuperação na tela.

Passo 3: Selecione “Opções avançadas” continuar.

Passo 4: Escolha “Desinstalar atualizações” continuar.

Passo 5: Você tem duas opções na tela e tente desinstalar as atualizações de ambas as extremidades.

Desinstale a atualização de qualidade mais recente Desinstalar a atualização de recurso mais recente

Eu escolhi “desinstale a atualização de qualidade mais recente” para demonstração, mas você deve voltar e desinstalar a atualização de recurso mais recente também se a primeira não funcionou.

Passo 6: Clique em “Desinstalar atualização de qualidade” e seu PC será reiniciado.

Deixe o Modo de Recuperação fazer o seu trabalho e não interrompa removendo o plugue de alimentação ou forçando o desligamento. Deixe todo o processo terminar e tente inicializar no Windows 11 novamente.

Restaurar PC com Windows 11

A Restauração do Sistema é um método tradicional que existe há duas décadas em software. Sim, vamos utilizá-lo para restaurar o PC com Windows 11 para um ponto anterior.

Passo 1: Reinicie o PC, mantendo pressionada a tecla “Shift”.

Passo 2: Escolha “Solucionar problemas”, quando você tem a opção de recuperação na tela.

Passo 3: Selecione “Opções avançadas” continuar.

Passo 4: Escolha “Restauração do sistema” continuar.

Etapa 5: A interface de restauração do sistema é exibida e, em seguida, clique em “Próximo” para prosseguir.

Etapa 6: o Windows criou um ponto automatizado, selecione-o e clique em “Próximo” para prosseguir.

Passo 7: Clique em “Terminar” e seu PC será reiniciado.

Deixe o modo de recuperação restaurar o sistema para um ponto anterior e levará cerca de cinco a dez minutos para concluir o processo. No caso, se você tiver um disco rígido mecânico mais lento, a duração aumentará imediatamente para quinze minutos a vinte minutos, dependendo de quantas alterações foram feitas no ponto anterior.

Ameaças do Windows 11

A participação de mercado do Windows é de 78%, que é um número louco, e é um atrativo para invasores. Sim, o Windows tem mais ameaças em comparação com os concorrentes e seu PC pode estar sob ataque, o que não é surpresa.

Por favor, execute uma verificação detalhada para encontrar o culpado, e soluções antivírus gratuitas serão úteis.

Malwarebytes (GRATUITO):

Sim, você pode usar a edição gratuita do Malwarebytes para tirar as ameaças do esconderijo.

Bitdefender (GRATUITO):

Não tenho certeza de quão eficaz é a edição gratuita do Bitdefender, mas acredito que tenha funcionalidades básicas para proteger o PC.

Conclusão

O Windows 11 não é perfeito e é monótono nas bordas, mas levará um ano para ter um ambiente estável. Não instale software e programas piratas, pois eles são a principal fonte de ameaças. Deixe-nos saber qual solução o ajudou a resolver o Windows 11 não inicializa na seção de comentários abaixo.