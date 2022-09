Würth abre NOVOS empregos pelo Brasil; veja os cargos

A empresa Würth anunciou algumas oportunidades de emprego em cidades como Araçatuba, Londrina, Tupã, Sinop, Uberlândia, Cachoeiro do Itapemirim, Santo Angelo, João Pessoa, Campo Grande, Eldorado do Sul, Porto Alegre, Camaquã, Guaíba, Recife, Gurupi, Blumenau, entre outras.

Würth tem oportunidades de emprego em várias regiões do país

Para uma das vagas é necessário: ter carro, Ensino Médio completo, boa expressão e comunicação, experiência comprovada, boa fluência escrita e verbal, noções básicas de informática e raciocínio lógico.

A empresa também paga as despesas com viagens, hospedagem, plano de saúde, vale alimentação, celular corporativo, seguro de vida, assistência odontológica e refeição no local, dependendo da função.

Vendedor externo;

Vendedor interno.

Como se candidatar

Venha se tornar parte da empresa Würth, que atua no Brasil desde 1972 e oferta uma vasta variedade de produtos inovadores e com a mais alta tecnologia, organizados em 7 divisões voltadas ao atendimento de profissionais de vários setores, como revendas, indústrias, construção civil, veículos pesados e leves, madeireiras e máquinas agrícolas.

Além disso, as atividades que a companhia atua abrangem equipamentos de proteção individual, comércio de peças de fixação, ferramentas pneumáticas, manuais e elétricas e produtos químicos.

Para enviar o seu currículo basta acessar a página de inscrição. Em seguida, escolha a função que deseja, leia com cuidado os requisitos e se o seu perfil for o indicado, clique em “candidate-se” ao lado direito do site.

Após isso, crie um breve cadastro na plataforma com as suas informações pessoais. O próximo passo será aguardar o contato da empresa.

