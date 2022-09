XCelis abre vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

A empresa XCelis possui oportunidades de trabalho abertas nas cidades de Belo Horizonte, em Minas Gerais e em Valinhos, no estado de São Paulo. Confira a seguir quais são os cargos ofertados e descubra como fazer a sua candidatura para um deles baixo.

XCelis tem oportunidades de trabalho abertas em Minas Gerais e São Paulo

É preciso ter experiência comprovada para atuar nas funções disponíveis, no entanto há vagas para estagiários das áreas de Engenharia, Tecnologia e Exatas. Além disso, é preciso ter conhecimentos em Excel e inglês.

A empresa oferece os seguintes benefícios: vale transporte, assistência médica, vale refeição, assistência odontológica, seguro de vida, bolsa auxílio e programa de treinamentos. Veja abaixo quais são todos os cargos ofertados:

Gerente de Operações;

Técnico de Logística I;

Analista de Operações Junior;

Programa de Estágio 2023;

Assistente de Operações;

Analista de Projetos;

Desenvolvedor Fullstack;

Técnico de Suporte I.

Como se candidatar

Não perca a oportunidade de fazer parte da empresa XCelis, uma das melhores Consultorias Logísticas do Brasil. Caso tenha se interessado por uma das vagas divulgadas e quiser enviar o seu currículo, é bem simples, basta acessar o site de inscrição.

Em seguida, encontre o cargo desejado, leia com cuidado todas as atribuições e exigências da função. Em caso do seu perfil seja correspondente com o que a empresa está buscando, então clique no botão “Candidate-se” ao lado direito da página.

Após isso, será necessário fazer o login na plataforma. Se ainda não tiver, crie o seu cadastro colocando suas informações.

