Yazaki abre vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

A empresa Yazaki está com oportunidades de trabalho abertas em algumas cidades do país como Tatuí no estado de São Paulo, Belo Horizonte e Matozinhos no estado de Minais Gerais. Confira a seguir todos os cargos disponíveis e descubra o que fazer para se candidatar.

Yazaki tem oportunidades de trabalho em São Paulo e Minais Gerais

As vagas são efetivas e abertas para pessoas com deficiência, e também há oportunidade para estagiários que cursem Administração, Economia ou áreas afins, também é necessário ter inglês intermediário.

A empresa também oferece alguns benefícios como vale transporte, seguro de vida e vale refeição. Além disso, as vagas são abertas também para pessoas com deficiência. veja abaixo todos os cargos disponíveis:

Analista de Processos de Injeção Plástica;

Supervisor de Custos;

Estagiário Comercial;

Analista de Planejamento Econômico Financeiro Sr;

Engenheiro Desenvolvimento Produto Pleno;

Ajudante de Produção;

Analista de Processos Junior;

Assistente Técnico.

Como se candidatar

Venha fazer parte da Yazaki, uma empresa japonesa do ramo automobilístico, que atua desde 1941. Caso tenha se interessado por um dos cargos mencionados, então acesse o site de inscrição.

Em seguida, ache a oportunidade desejada e leia com calma todos os requisitos e atribuições da função. Se percebeu que ela se encaixa com o seu perfil, então clique em “Candidatar-se”.

Se esta for a sua primeira vez na plataforma, será necessária a criação de um novo cadastro no sistema. Para facilitar este processo, é possível utilizar a sua conta do LinkedIn, Facebook ou do Google para entrar.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos e tenha em primeira mão as informações sobre os principais processos seletivos do país.