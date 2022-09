YDUQS abre vagas de emprego pelo país

A empresa YDUQS está com oportunidades de trabalho abertas em várias cidades do Brasil. Há vagas em Campo Grande, Maceió, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Santo André, Curitiba e São Gonçalo. Veja a seguir quais são os cargos divulgados e saiba como se inscrever.

YDUQS tem oportunidades de trabalho abertas em diversas regiões do Brasil

Há vagas estagiários e abertas para pessoas com deficiência. confira todas as que estão disponíveis abaixo:

ESPEC. ASSUNTOS INTERNACIONAIS;

ANA. ADM. FINANCEIRO Sênior;

ESTAGIÁRIO – Gente e Gestão;

ANALISTA AUTOMAÇÃO RPA JUNIOR;

RESPONSÁVEL NAAP;

ANALISTA COBRANÇA JUNIOR;

ESTÁGIO SECRETARIA;

ANALISTA CONTROLADORIA JUNIOR;

GERENTE UNIDADE;

ANALISTA DE DADOS JUNIOR (CARREIRAS);

ANALISTA DE GENTE E GESTÃO JUNIOR;

PRECEPTOR – ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FARMÁCIA;

ANALISTA DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO SÊNIOR;

DIR. ARTE;

Analista de Planejamento e Captação SÊNIOR;

CONSULTOR GENTE E GESTÃO;

ANALISTA DE OPERAÇÕES DE TREINAMENTO E PLANEJAMENTO;

ANA. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO JUNIOR;

COORDENADOR REGIONAL RETENCÃO;

ANALISTA PROJETOS SÊNIOR;

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL – PCD;

ANA. QUALIDADE JUNIOR (CSC);

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – PCD;

ANA. OPERAÇÕES FINANCEIRAS SÊNIOR;

AUX. ADMNISTRATIVO;

ANALISTA PPO SR;

ASS. ADMINISTRATIVO – SALA DE MATRÍCULA;

ANA. REAL ESTATE SÊNIOR – EXPANSÃO;

AUDITOR INTERNO SÊNIOR;

ANALISTA RELACIONAMENTO SÊNIOR;

ASS. ADMINISTRATIVO l (BACKOFFICE DE JURÍDICO);

ANALISTA RENOVAÇÃO SÊNIOR – FOCO INDICADORES (PBI/SQL);

ASS. QUALIDADE;

ANA. CONTROLES INTERNOS E RISCOS SÊNIOR;

APRENDIZ AUX. DE ESCRITÓRIO;

ANALISTA SEGURANÇA DE TI PLENO;

ANALISTA SUSTENTABILIDADE PLENO;

ANALISTA SERVIÇOS ACADÊMICOS SÊNIOR;

ANALISTA SUPRIMENTOS PLENO.

Veja também: Banco Original mais de 25 vagas de emprego em São Paulo

Como se candidatar

Envie o seu currículo para uma das oportunidades abertas da empresa YDUQS acessando o site de inscrição.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos e tenha em primeira mão as informações sobre os principais processos seletivos do país.