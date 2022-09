ZF do Brasil tem vagas de emprego em São Paulo

A empresa ZF do Brasil está com oportunidades de trabalho abertas em algumas cidades do estado de São Paulo, como São Bernardo do Campo, Sorocaba, Limeira e Araraquara. Então, veja a seguir todos os cargos divulgados e saiba como enviar o seu currículo.

ZF do Brasil tem oportunidades de trabalho no estado de São Paulo

Há oportunidades para estagiários que estejam cursando Engenharia, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas afins. Além disso, é necessário ter inglês intermediário e conhecimento do Pacote Office.

A empresa também oferece alguns benefícios como seguro de vida, assistência médica, refeitório, assistência odontológica, refeitório, auxílio fretado e Home office. Confira abaixo todos os cargos disponíveis:

Mecânico de Manutenção Industrial;

Estágio de Engenharia Experimental;

Analista de Recursos Humanos;

Estágio Controladoria;

Auditor de Qualidade;

Técnico Mecatrônico Industrial;

Eletricista de Manutenção.

Como se candidatar

Venha se tornar parte da equipe da ZF, que é uma empresa mundial de tecnologia e oferta sistemas para carros de passeio, veículos comerciais e tecnologia industrial, permitindo a próxima geração de mobilidade.

Então, para enviar a sua candidatura para uma das vagas que mencionamos, acesse o site de inscrição. Em seguida, procure pelo cargo deseje, leia com bastante atenção os requisitos e as atribuições da função para saber se o seu perfil é o que a empresa busca.

Em caso positivo, clique no botão “Candidatar-se”. Após isso, se esta for a sua primeira visita na página, será necessário criar um breve cadastro na plataforma. É possível utilizar a sua conta de e-mail para facilitar.

