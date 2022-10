10 maneiras de corrigir o problema de ping alto do FIFA 23 no PC, PS4, PS5

O jogo mais esperado deste ano é finalmente lançado, junto com muitas polêmicas. Sim, estamos falando do FIFA 23. O recém-lançado FIFA 23 está novamente pegando calor, pois alguns usuários estão furiosos com o jogo porque não está funcionando corretamente para eles, e geralmente recebem diferentes tipos de erros.

No entanto, o problema de ping alto é um deles. Para muitos usuários, o FIFA 23 está recebendo problemas de ping alto em seus dispositivos PC, PS4, PS5, etc. Mas, nada para se preocupar com o problema de ping alto, pois temos algumas correções para esse problema.

Portanto, se você enfrentar o problema de ping alto do FIFA 23 no PC, PS4 e PS5, certifique-se de executar as correções mencionadas abaixo.

Corrigir o problema de ping alto do FIFA 23 no PC, PS4, PS5

Se você está enfrentando esse problema, não entre em pânico, pois temos algumas correções para esse problema que certamente ajudarão você a resolver o erro. Então, vamos verificar essas correções.

Correção 1: reinicie seu dispositivo

Problemas de som geralmente são causados ​​por uma falha técnica e não pelo próprio jogo. Se você estiver enfrentando esse problema, poderá corrigi-lo reiniciando o console PlayStation. Imediatamente após desligar o console, ligue-o novamente após cinco minutos. Também é uma boa ideia desconectar o cabo de alimentação da tomada depois de desligar o PlayStation Console.

Correção 2: verifique a conexão com a Internet

Sempre que um jogo multiplayer é iniciado, o PlayStation verifica se há uma conexão com a Internet. É crucial certificar-se de que sua conexão WiFi/internet seja rápida e tenha uma boa conexão para uma boa conexão. Para evitar o multiplayer, você pode desativar o WiFi e reiniciar o jogo. Na maioria dos casos, isso corrigirá os problemas de ping alto do FIFA 23.

Correção 3: Limpe os dados do cache do jogo

Para ajudar o jogo a funcionar sem problemas, um cache local é criado toda vez que você o joga. Existe a possibilidade de que o jogo enfrente um problema de ping alto se esses dados de cache estiverem configurados incorretamente ou corrompidos. É aconselhável desconectar o cabo de alimentação do PlayStation enquanto o console estiver funcionando. Você poderá limpar todos os dados armazenados em cache assim que fizer isso.

Correção 4: Faça login novamente em sua conta

Muitos relatórios sugerem que sair e voltar à conta de perfil do PlayStation pode resolver o problema.

PS4:

Para começar, acesse Definições e selecione Gerenciamento de contas . Para sair, pressione o botão do seu controlador Sair botão. Para confirmar sua ação, pressione o botão do seu controlador O ou X botões.

PS5:

Primeiro, abra o Definições menu no seu PS5. Vamos para Contas de usuário e clique Outro . Por último, mas não menos importante, clique Sair . Após concluir o procedimento, aguarde dois minutos antes de entrar na sua conta Playstation Network.

Série Xbox:

Clique no Xbox botão > Selecionar Perfil e Sistema para abrir o menu guia. Clique Sair e seu perfil salvo estará disponível na próxima vez que você fizer login. A seguir, pressione Xbox para abrir o perfil e sistema cardápio. Clique em Adicionar ou alternar > Escolha Novo > Insira suas informações de login de acordo com as instruções na tela.

Correção 5: execute o FIFA 23 como administrador

É melhor executar aplicativos como administradores em um computador, pois eles serão executados mais rapidamente. Quando ocorrer um problema de ping alto no FIFA 23, você deve tentar isso. Então, aqui estão os procedimentos que você precisa seguir:

Clique com o botão direito no FIFA 23 e escolha Propriedades. No Propriedades guia, clique no Compatibilidade seção. Em seguida, marque a caixa ao lado de Executar como administrador . Por fim, clique OK depois de clicar Aplicar

Você também enfrentará o problema de ping alto do FIFA 22 se o driver de rede estiver corrompido ou ausente. É necessário atualizar o driver problemático e reiniciar o jogo aqui. Para fazê-lo,

Primeiro, abra seu Gerenciador de Dispositivos janela e expanda a seção Adaptadores de rede .

Depois disso, escolha o driver de rede usado atualmente e clique no botão Atualizar driver opção clicando com o botão direito.

Você pode então iniciar o jogo e ver se o problema foi resolvido.

Correção 7: Permitir FIFA 23 no Firewall

Seu antivírus ou firewall pode impedir que você acesse alguns recursos importantes do FIFA 23. Você pode ter encontrado esse problema ao tentar iniciar o FIFA 23. Isto é o que você deve fazer se isso acontecer com você:

De Começar Menu, selecione Definições e depois Atualização e segurança Na nova janela, selecione Segurança do Windows . Você verá então o Abrir as configurações da janela guia aparecer, clique nela. Depois, clique Firewall e proteção de rede . Em seguida, clique no Permitir um aplicativo pelo firewall opção e uma nova janela será aberta. Você pode selecionar Permitir outro aplicativo de Mudar configurações cardápio. Squeaky toy botão. Você pode adicionar o jogo FIFA 23 ao firewall usando obotão.

Correção 8: ajuste a opção de energia

Ao alterar o plano de energia do seu computador, você poderá melhorar seu desempenho em alguns casos. Além disso, uma opção de desempenho no modo de energia foi relatada para resolver o problema de ping alto do FIFA 23. Veja como fazer isso se alguém não estiver familiarizado com o processo:

Abrir Configurações do Windows . Selecionar Energia e bateria . Escolher Modo de energia do cardápio. Clique atuação

Correção 9: Defina alta prioridade

Em PCs com Windows, definir o aplicativo FIFA 23 com alta prioridade também pode ser uma solução para o problema de ping alto do FIFA 23. Estas são as etapas que você precisa seguir para definir alta prioridade:

Clique com o botão direito o menu Iniciar. Selecionar Gerenciador de tarefas . Clique com o botão direito no seu jogo para acessar seus detalhes. Selecionar Alto debaixo Definir prioridade

Correção 10: Reinstale o FIFA 23

Caso você tenha tentado todas as correções, mas ainda não conseguiu jogar FIFA 23 no PC devido a um problema de ping alto, o que mais você pode tentar? Não há nada com que se preocupar! Em último recurso, você poderá corrigir o problema reinstalando o jogo. Portanto, você deve reinstalar o FIFA 23 no seu computador e ver se o problema foi resolvido.

Resumir

Então isso é como corrigir o problema de ping alto do FIFA 23. Esperamos que você ache este artigo útil. No entanto, sinta-se à vontade para comentar abaixo e nos informar caso tenha dúvidas ou perguntas.

