10 melhores configurações e códigos de mira do Valorant 2022

Valorant é um jogo FPS 5v5. O jogador tem que se juntar com outros quatro jogadores e competir com o outro time e ganhar o jogo. O jogo é desenvolvido pela Riot Games e está disponível apenas para PC. Valorant é um jogo de tiro, então você precisa mirar melhor. Cada jogador que joga valorant recebe uma mira dinâmica padrão que ocupa algum espaço no centro da tela do jogo. Esta mira tem oito opções de cores disponíveis.

Além disso, o revestimento externo da mira é preto, o que torna a mira diferente de outros objetos semelhantes. A mira é um alcance que lhe diz para onde apontar sua arma. Faz uma faixa circular que descreve a posição da mira. À medida que você se torna mais experiente, precisará de uma mira melhor para ter mais mortes. Se você está procurando a melhor mira do Valorant, listamos algumas das melhores configurações de mira do Valorant que você pode usar.

O que é Valorant Crosshair?

Crosshair em Valorant indica a posição da mira que você faz. Muitos tipos de mira disponíveis podem ser usados ​​para mirar corretamente. Estes estão disponíveis em diferentes cores e variedades. Quando você é novo no Valorant, receberá a mira padrão, mas poderá configurá-la de acordo com você.

Como configurar sua mira Valorant?

Se você deseja configurar seu Valorant Crosshair, deve lidar com algumas opções e controles deslizantes.

Cor – Há um total de oito cores disponíveis na mira do Valorant.

Contornos – o contorno do retículo fica preto. Isso é feito para diferenciar entre os outros objetos no jogo. Você também pode alterar a opacidade e a espessura do contorno.

Ponto central – Isso é feito para ter um grande ponto no meio ou no centro da mira. Além disso, isso é opcional.

Linhas internas e externas – No menu de mira, há uma opção para linhas internas e externas. Você pode definir o comprimento, a espessura e a distância e ajustar as configurações da mira.

Coisas para saber antes de configurar sua mira

A mira que você está usando para o seu jogo deve possuir as seguintes qualidades:

A mira que você usa deve ter excelente visibilidade e ser visível em diferentes fundos.

Ele deve ser projetado para que não o distraia.

A mira deve ser usada para que não cubra seus inimigos.

O principal trabalho de uma mira é fornecer uma mira, por isso deve permitir mirar confortavelmente durante o jogo.

A seguir estão algumas das melhores configurações de mira valorant que você pode usar durante os jogos.

Melhores configurações de mira do Valorant 2022

Aceu

Esta é uma mira de Valorant comum, mais preferida e usada pelos usuários. Aceu muda sua mira de tempos em tempos. Ele é comumente famoso por suas mecânicas e jogadas malucas. Isso também oferece uma mira muito precisa para fotografar. Além disso, isso é organizado e não distrai.

Cor : Branco

Contornos : Desligado

Ponto central : Desligado

Linhas internas : 1/3/1/1

Linhas externas : 0/0/0/0

Aço

Este também é um jogador profissional que pegou 100 ladrões no jogo. Essa mira é semelhante à mira de Aceu, mas a mira do Steel Valorant fornece algumas linhas mais grossas que dão uma ideia melhor sobre a posição da mira.

Cor : Branco

Contornos : Desligado

Ponto central : Desligado

Linhas internas : 1/3/2/3

Linhas externas : 0/0/0/0

Sudário

Shroud é o jogador que é comumente conhecido por sua pontaria limpa e decente com o melhor senso de jogo. Esta é uma boa mira, pois fornece uma área para que as cabeças do inimigo possam estar no meio da sua mira. Ele também possui linhas internas finas que ajudam você a manter o foco enquanto mira no jogo.

Cor- Ciano

Contornos- Em/1/1

Ponto central: Desligado

Linhas internas: 1/8/2/5

Linhas externas: 0/0/0/0

ShahZaM

Esta mira está jogando pelo Sentinels, o melhor time norte-americano. Isso ganhou muitos torneios. Tem um único foco e leve transparência para permitir que veja atrás da mira.

Cor verde

Contornos: Ativado/0.5/1

Ponto central: desligado

Linhas internas: 1/5/2/3

Linhas externas: 0/0/0/0

Wardell

Wardell é a melhor mira para jogar Valorant online. Eles são os melhores atiradores do jogo. Ele também oferece o mesmo foco único que as outras miras.

Cor : Ciano

Contornos : Desligado

Ponto central : Sobre

Linhas internas : 1/4/2/1

Linhas externas : 0/0/0/0

Subroza

Subroza também é um jogador muito profissional e sólido, com as melhores habilidades. Tem seus melhores agentes como Omen, Skye e Phoenix. Esta mira tem apenas um único foco e tem linhas muito finas que permitem apenas algumas distrações enquanto mira na cabeça do inimigo.

Cor : Branco

Contornos : Em/1/1

Ponto central : Desligado

Linhas internas : 1/2/1/3

Linhas externas : 0/0/0/0

Brax

Brax tem uma jogabilidade sólida. É também um dos melhores jogadores da região norte-americana. É semelhante à mira anterior, mas tem linhas mais grossas para uma mira mais precisa.

Cor : Branco

Contornos : Desligado

Ponto central : Desligado

Linhas internas : 1/4/2/3

Linhas externas : 0/0/0/0

Hiko

Hiko também é a melhor mira que os jogadores podem usar. É como as outras miras, mas permite a mira mais precisa.

Cor : Verde

Contornos : Em/1/1

Ponto central : Sobre

Linhas internas : 1/2/1/0

Linhas externas : 0/0/0/0

TenZ

É também um entre os jogadores profissionais. Além disso, ele é um jogador criativo e versátil. Ele também oferece apenas distrações mínimas.

Cor : Ciano

Contornos : Desligado

Centro Ponto : Sobre

Interno Linhas : 1/4/2/1

Exterior Linhas : 0/0/0/0

Sinatra

Sinatraa também é um dos melhores jogadores não apenas para Valorant, mas também para outros jogos. Ele também tem um único foco e contornos, que mantêm sua atenção no objetivo.

Cor : Ciano

Contornos : Em/1/1

Ponto central : Desligado

Linhas internas : 1/3/1/3

Linhas externas : 0/0/0/0

Conclusão

Estas foram algumas das melhores configurações de mira do Valorant que você pode considerar. Uma boa mira ajudará sua experiência de jogo. Se você está procurando as melhores configurações de mira do Valorant, pode optar pelas configurações que mencionamos nesta lista.

