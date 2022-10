10ª edição do Festival de Jazz do Capão em novembro

Foto: Divulgação

A 10ª edição do Festival de Jazz do Capão (FJC) acontece nos dias 4 e 5 de novembro, das 19h às 00h, no Circo do Capão, localizado no Vale do Capão, no município de Palmeiras, a 440 km de Salvador. O evento contará com dois dias de programação, com oito atrações e workshops.

No primeiro dia de evento, a Mostra UFBA contará com a presença de Edward Luís Emmerling Quinteto e Jordi Amorim Sexteto. Os artistas Beto Martins Quinteto e Henrique Albino Quarteto também se apresentarão.

Foto: Tarcísio Santos

Já no dia 5 de novembro, acontece a Mostra Capão com Pablo Rozas, Fabrício Santana e Melquíades Ferraz. O duo Morgana Moreno e Marcelo Rosário, Sidmar Vieira Quarteto e Léo Gandelman Quarteto.

A novidade desta edição é a realização dos workshops no Coreto da Vila nas manhãs e tardes do festival. Além disso, será disponibilizado um telão, no mesmo local, para transmitir ao vivo os shows do Circo para a praça.

