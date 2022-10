A última quinta-feira (20.10) marcou a abertura de um dos maiores eventos de turismo de negócios da região Nordeste: o Brasil Travel Market (BTM), que está em sua 11° edição, de acordo com informações do Ministério do Turismo (MTur).

11° BTM: MTur participa do maior evento de turismo de negócios da região Nordeste

De acordo com a divulgação oficial, o ministro do Turismo, Carlos Brito, prestigiou o primeiro dia do BTM, realizado em Fortaleza (CE) e que deve reunir cerca de 5 mil profissionais interessados em acompanhar o lançamento de produtos e tendências do setor.

Durante os dois dias de BTM, entre os 200 estandes previstos, o Ministério do Turismo contará com um espaço em que, ao lado do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), apresentará a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes Digital.

Centralização de informações

Conforme destaca a divulgação oficial do Ministério do Turismo (MTur), a iniciativa, que está em fase de construção, deve unificar informações dos turistas, incluindo o check-in em hotéis e atrativos turísticos, e possibilitará a consolidação de dados essenciais para a construção de roteiros turísticos e o apoio ao desenvolvimento de políticas públicas.

Os visitantes que passarem pelo estande do MTur no BTM poderão testar o sistema de apoio à Ficha Nacional de Registro de Hóspedes, que deve, ainda, dar celeridade ao envio de informações por meios de hospedagem ao Ministério do Turismo (MTur).

O envio imediato dos dados agiliza o processo de check-in e desonera o setor privado, com a redução do tempo de espera e de filas, melhorando, inclusive, a experiência do hóspede e do próprio hotel, ressalta a divulgação oficial do Ministério do Turismo (MTur).

O turismo é muito importante para a economia do Brasil

Durante o evento, o ministro destacou a importância da retomada do turismo de negócios no país, por meio de eventos como o BTM. Segundo Brito, encontros do tipo contribuem para movimentar a economia a partir do aumento do fluxo de pessoas em circulação e da formalização de vendas, que sucedem uma série de rodadas de negócios realizadas nestes eventos, destaca o Ministério do Turismo (MTur).

Participam do encontro em Fortaleza agentes, operadores de viagens e demais profissionais do setor de turismo, que devem contar com capacitações ao longo do BTM.

Dados oficiais

De acordo com a Associação Brasileira das Agências de Viagens Corporativas (Abracorp), o segmento de turismo corporativo faturou R$ 2,94 bilhões no segundo trimestre de 2022 (abril a junho).

Uma alta de 59% em relação aos três primeiros meses deste ano (janeiro a março), quando o valor chegou a R$ 1,85 bilhão. No primeiro semestre de 2022, o faturamento acumulado do ramo alcançou a cifra de R$ 4,79 bilhões, informa o Ministério do Turismo (MTur).