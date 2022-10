11 maneiras de corrigir FIFA 23 travando, congelando, retardando no PS4, PS5 e Xbox

Recentemente, a EA lançou sua nova adição à franquia FIFA com muitos novos recursos e jogabilidade extraordinária. Há, no entanto, algumas notícias tristes para os fãs da FIFA, pois, segundo relatos, este será o último jogo desta franquia. No entanto, essa é a razão pela qual o jogo parece feito às pressas, pois há muitos bugs que você experimentará enquanto joga.

Nas últimas semanas, alguns usuários começaram a relatar que FIFA 23 iniciado gagueira, congelamento e atraso no PS4, PS5 e Xbox. Mas adivinhem? Esses problemas podem ser corrigidos e mencionamos todas as correções aqui neste artigo. Portanto, caso você esteja incomodado com o problema de travamento, congelamento e atraso do FIFA 23, certifique-se de executar as correções mencionadas abaixo.

Corrigir o travamento, o congelamento e o atraso do FIFA 23 no PS4, PS5 e Xbox

Portanto, aqui neste artigo, mencionamos algumas das correções que ajudarão você a resolver o travamento, o congelamento e o atraso do FIFA 23 no PS4, PS5 e Xbox. No entanto, como temos apenas um PS5; portanto, aqui mencionamos as correções para o PS5. Mas você ainda pode executar as mesmas correções mesmo se tiver um Xbox.

Reinicie seu console PS5

Se o seu console PS4 ou Xbox não estiver funcionando de maneira uniforme ou inadequada nos jogos, reinicie seus consoles para atualizar o sistema. Em alguns casos, uma reinicialização do console pode corrigir o problema de travamento, atraso, gagueira ou problemas de atraso.

Alterar modo gráfico

Embora o PS5 e o Xbox de próxima geração tenham gráficos melhores, espera-se que ocorram quedas de quadros ocasionalmente. Verifique se as configurações gráficas mais altas estão em conflito com o desempenho do seu sistema usando outro modo gráfico no menu de configurações do jogo.

No entanto, os problemas de gagueira, congelamento e atraso às vezes podem ser resolvidos reduzindo a qualidade gráfica ou alterando o modo gráfico (dependendo de suas necessidades).

Desligue e ligue o console

Às vezes, alguns erros, travamentos ou atrasos são causados ​​por falhas do sistema ou problemas de cache. Sempre que seu console estiver com problemas de desempenho, você precisará limpar seu cache temporário ou falha ligando-o e ligando-o.

Primeiramente, desligar seu console. O próximo passo é remover o cabo de alimentação do console. Reconecte o cabo após cerca de 30 segundos . Por fim, reinicie o console PS5 e veja se o problema persiste.

Para os jogadores do PS5, para evitar falhas e atrasos gráficos, é recomendável atualizar o software do sistema. Aqui estão as etapas para instalar a atualização.

Vamos para Configurações > Sistema . Você pode atualizar e configurar o software do sistema selecionando Software do sistema > Atualização do software do sistema . Escolher Atualizar software do sistema > Atualizar usando a Internet

Veja como atualizar o FIFA 23 se você não atualizou o FIFA 23 no seu console PlayStation 5 há algum tempo:

Abre o teu PS4/PS5 console e navegue até o Tela inicial . No menu superior, selecione o menu principal. Clique no Jogos aba. Selecionar FIFA 23 da lista. Em seu controle, pressione o botão Opções botão. Por último, clique Verifique atualizações .

Certifique-se de verificar sua TV ou monitor

Sua TV ou monitor pode ter alguns problemas de taxa de atualização de tela, o que também pode fazer com que o FIFA 23 fique atrasado no PS5. É possível que alguns problemas sejam desencadeados por uma falha temporária ou pelo problema da taxa de atualização no PS5.

Jogue outro jogo PS5

Às vezes, é uma decepção quando os jogos do PS5 não funcionam corretamente. Jogue outro jogo no console para determinar se o problema está no PS5.

Verifique a circulação de ar do PS5

É possível que o console PS5 tenha vários problemas de desempenho ou atrasos no jogo devido ao superaquecimento em alguns cenários. Ocasionalmente, a falta de ventilação adequada na sala pode afetar diretamente o desempenho do sistema de jogo. Portanto, você deve manter seu console PS5 em uma área com boa circulação de ar para garantir que não haja problemas de superaquecimento.

Pode ser útil que o console PS5 funcione melhor quando o fluxo de ar estiver adequado e a temperatura dentro da sala estiver mais fria. Pode ser difícil usar o console se você o colocar perto de uma área congestionada ou diretamente sob o sol.

Limpar dados do jogo FIFA 23

Existem também várias falhas com o lançamento do jogo ou jogabilidade que podem ser corrigidas excluindo os dados do jogo salvo no console. Aqui está o que você pode fazer:

Você pode gerenciar dados salvos em aplicativos acessando Configurações > Gerenciamento de dados salvos pelo aplicativo . Você pode tanto selecionar Armazenamento do sistema , Armazenamento online ou Armazenamento USB em seguida, selecione Excluir . Então, selecionar tudo. Se você deseja excluir todos os arquivos do FIFA 23, selecione todos. O último passo é selecionar Excluir > Selecionar OK . Para resolver a gagueira e o atraso do FIFA 23 no PS5, reinicie o console depois de concluir essas etapas.

Reconstruir banco de dados

É possível resolver rapidamente possíveis erros ou problemas em seu console PlayStation reconstruindo o banco de dados. Veja como:

Desligue seu console completamente. Você precisa desconectar o cabo de alimentação do seu console e esperar pelo menos 2-3 minutos antes de ligá-lo novamente.

Depois de conectar o cabo, ligue a energia para que os dados em cache possam ser apagados automaticamente.

Verifique se o jogo Vanguard corrigiu esse problema. Você pode seguir estas etapas se não conseguir.

Pressione e segure o Poder botão no console PlayStation até que dois bipes sejam ouvidos. Levará sete segundos para o segundo bipe para soar. Você será levado ao modo de segurança depois de conectar o controlador ao USB com o console e pressionar o botão PS botão. O próximo passo é escolher Reconstruir banco de dados . Escolher Reconstruir banco de dados e confirme a acção. Dependendo da quantidade de dados no disco rígido, pode levar algum tempo. Mas, uma vez feito, basta reiniciar o console.

Reinicialização total do console

Geralmente, é possível corrigir falhas do sistema ou problemas de dados de cache do próprio jogo, redefinindo seu console com força. Veja como:

Primeiro, desligar seu PlayStation 4 ou PlayStation 5. Depois disso, você precisa segurar o Poder botão no console por alguns segundos após ser desligado até ouvir dois bipes . Nesta seção, você encontrará duas opções de reset . Você pode redefinir seu PlayStation selecionando a opção apropriada. Depois, entrar à sua conta PlayStation. Por fim, instale e execute o FIFA 23.

Então isso é como corrigir o travamento, o congelamento e o atraso do FIFA 23 nos problemas do PS4, PS5 e Xbox. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Enquanto isso, se você tiver alguma dúvida ou pergunta, comente abaixo e nos avise.

