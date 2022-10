13ª Agenda Bahia reúne centenas de pessoas em Salvador

Foto: Reprodução/CORREIO

A 13ª edição da Agenda Bahia reuniu centenas de pessoas presencialmente e on-line nesta terça-feira (18). Com apresentação no salão do Wish Hotel, no Campo Grande, em Salvador, o evento debateu assuntos como inovação, competitividade, qualificação e sustentabilidade no mundo atual.

Organizada pelo CORREIO, a programação começou ainda pela manhã e foi estendida até o final da tarde, com direito a happy hour. Ao longo do dia, os participantes puderam acompanhar 26 palestrantes nacionais e internacionais, dentro do tema “Desafios do Agora”.

No intervalos, o evento ainda apresentou ao público música, pintura e outras expressões artísticas. Entre essas atrações artísticas, estava o ator e humorista baiano Leozito Rocha, que fez uma apresentação stand-up.

De acordo com a organização, o evento superou a marca de mil inscritos neste ano. O número se somou às mais de 14 mil pessoas que participaram das edições anteriores e assistiram à mais de 300 palestras que aconteceram.

Durante a abertura, a diretora do CORREIO, Renata de Magalhães Correia, destacou a importância do evento e falou sobre as adaptações da pandemia de Covid-19, que impediu a realização do encontro nos últimos dois anos.

“Foram dois anos sem poder realizar o Agenda Bahia presencialmente. Justamente este evento que, em sua essência, é um grande encontro entre especialistas e público. Algo tão único que ao longo de 12 anos se consolidou como o projeto de maior destaque no debate do desenvolvimento econômico e social do nosso estado”, afirmou.

