13º salário 2022: saiba como calcular o valor que irá receber

Em novembro, comumente, a primeira parcela do 13º salário 2022 é depositada. Entre os dias 20 e 30 do mês que vem, as empresas depositarão para seus funcionários, 50% do valor bruto do salário, ao passo que em dezembro, o restante é liberado com os devidos descontos.

Dessa forma, é importante entender como se faz os cálculos do 13º salário 2022. Com isso, não se corre o risco de receber valores errados, a mais ou a menos. E o Notícias Concursos, na matéria desta sexta-feira (21) te ajudará nesse sentido.

Como fazer os cálculos do 13° salário 2022?

A lei estabelece que todos os trabalhadores com CTPS assinada, obviamente regidos pela CLT (Consolidação de Leis Trabalhistas), têm direito de receber o 13°. Esse crédito cai diretamente na conta salário do colaborador normalmente, entretanto, existem certos critérios que as empresas precisam adotar para liberar os pagamentos deste benefício.

Além de funcionários registrados, pensionistas e aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) têm direito também a receber o valor extra anual. Contudo, em 2022, o grupo teve o depósito feito em parcela dupla no primeiro semestre. Outra questão a se entender é que, quem começou a receber salários após o depósito efetuado, terá o 13º proporcional no fim de ano.

Como calcular o 13° salário?

Quem pensa que o cálculo é feito apenas sobre o valor do salário bruto está enganado. Também é preciso levar em conta outros pontos, pois serão importantes para definir o que se receberá. Então, se atente a:

Valor bruto do salário;

Alíquota da contribuição para o INSS;

Alíquota da contribuição do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física).

Primeiramente, entenda que a primeira parcela é diferente da segunda. Isso porque, em novembro, a empresa deposita 50% do 13° sem nenhum desconto, ou seja, é 50% do seu salário. Mas, em dezembro, na parcela final, são inclusos o que foi descontado do IRPF e INSS.

Vamos à prática:

Salário bruto / 12 x (quantidade de meses em que foram trabalhados durante o ano) = valor recebido do 13°;

Primeira parcela – 50% do bruto do 13°;

Segunda parcela – 50% do valor restante descontando a contribuição do IRPF e INSS.

Exemplo:

Salário bruto – R$ 4.300,00;

Meses de trabalho: 6 meses (durante os 12 meses do ano);

300/12 = 358,33;

358,33 x 5 = 2.150,00.

R$ 2.150,00 é o valor total do 13° salário 2022 do funcionário. Então, na primeira parcela se receberá R$ 1.075, e na segunda se receberá o restante com os descontos.