21,1 milhões de beneficiários receberão adiantado

Segundo informações disponibilizadas por Daniella Marques, presidente da Caixa Econômica Federal, a antecipação do Auxílio Brasil em outubro deve beneficiar 21,1 milhões de cidadãos. Durante uma coletiva de imprensa realizada na última terça-feira (4), a Caixa ainda informou que aproximadamente 17,2 milhões de beneficiárias são mulheres chefes de família.

“A caixa abraçou a causa das mulheres, então a gente está com uma estratégia de relacionamento focada em mulheres. Principalmente essas mulheres beneficiárias do Auxílio Brasil. Hoje, na estrutura do programa, qualquer mulher pode abrir sua microempresa individual e se formalizar.”, disse a presidente da Caixa.

O empréstimo consignado do Auxílio Brasil

Na metade do ano foi aprovada a Lei que libera a concessão de empréstimo consignado para beneficiários de programas sociais, como o Auxílio Brasil. De acordo com Daniella Marques, a Caixa deve começar a oferecer a modalidade de crédito aos cidadãos em situação de vulnerabilidade econômica no final de outubro.

Após muitos debates envolvendo o empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil, o Ministério da Cidadania definiu um teto de 3,5% de juros ao mês. “A gente vai operar certamente abaixo desse teto, um pouco abaixo, ainda a definir pela área de risco do banco”, disse a presidente da Caixa.

De acordo com Ronaldo Bento, atual ministro da Cidadania, cerca de 60 instituições financeiras demonstraram interesse em oferecer a modalidade de empréstimo e estão em fase de habilitação. Apesar disso, alguns dos grandes bancos privados como o Bradesco, Itaú e Santander, informaram que não devem operar nessa linha de crédito.

Confira o calendário de pagamento de outubro

Neste mês o calendário de pagamento do Auxílio Brasil foi antecipado, de forma que os beneficiários deverão começar a receber os valores a partir do dia 11. Apesar disso, a liberação dos recursos deve seguir o final do número NIS dos cidadãos. Veja o calendário de pagamento de outubro:

NIS final: Data de pagamento: 1 11/10 2 13/10 3 14/10 4 17/10 5 18/10 6 19/10 7 20/10 8 21/10 9 24/10 0 25/10

Vale informar que além do pagamento de R$ 600 (valor mínimo do benefício até o final de 2022), em outubro as famílias também receberão o Vale-Gás no valor integral do botijão de 13kg. Os dois benefícios são depositados na conta poupança social dos beneficiários, que podem movimentar os recursos por meio do aplicativo Caixa TEM, disponível para aparelhos Android e iOS.

Os beneficiários do Auxílio Brasil também podem movimentar o dinheiro utilizando o cartão de débito virtual que foi disponibilizado em setembro. “Esse cartão segue as mesmas funcionalidades do cartão físico e também vai permitir compras pelas lojas eletrônicas, pelas lojas [físicas], pelo comércio eletrônico que hoje tanto se utiliza. Então, esse processo vem com o intuito de trazer modernidade, segurança, para facilitar a vida da população brasileira”, explicou o ministro da Cidadania, em entrevista exclusiva à Record TV e ao R7.

O Auxílio Brasil é um programa social destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Mais informações sobre o programa social podem ser obtidas no site do Ministério da Cidadania.