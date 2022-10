26 mil famílias precisam fazer revisão de dados

Foto: Reprodução / TV Bahia

Cerca de 26 mil famílias precisam fazer a atualização dos dados do Cadastro Único (CadÚnico) em Salvador. O prazo para a revisão, que terminaria nesta sexta-feira (14), foi prorrogado por mais 30 dias pelo Ministério da Cidade.

O CadÚnico garante acesso aos programas sociais do governo, como o auxílio emergencial. Os atendimentos são feitos na Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), no bairro do Comércio, e exclusivamente por agendamento.

Em Salvador, cerca de 470 mil famílias fazem parte da base de dados do CadÚnico. A atualização, no entanto, é apenas para as famílias que foram cadastradas em 2016 e 2017 – um total de 60 mil. Desse número, mais de 34 mil já fizeram o procedimento, faltando, então, cerca de 26 mil.

Para fazer a atualização, é preciso fornecer dados como renda, situação de trabalho, endereço ou quantidade de membros da família. A atualização é necessária para não ter os benefícios sociais bloqueados em novembro, pelo Ministério da Cidadania.

