278 mil empregos formais foram criados em setembro no Brasil (saiba mais)

O Ministério do Trabalho divulgou nesta quarta-feira (26/10), alguns dados referentes ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e a abertura de vagas de emrpego. De acordo com a pesquisa, o mercado de trabalho formal em todo o país obteve uma alta de cerca de 278.085 carteiras assinadas no mês de setembro.

A previsão anterior era de que fossem criados no mês referente, 260 mil empregos formais, ou seja, as informações relativas a setembro ficaram acima das projeções anteriores do mercado. Os números relacionados ao mês de agosto também foram revisados, passando para 285,3 mil vagas.

No mês de setembro, de acordo com o Caged, ocorreram cerca de 1,926 milhão de admissões e 1,648 milhão de demissões. Sobre os vínculos celetistas ativos , que é a prestação de serviços ao estado, do mês passado, houve uma variação positiva de 0,65%, alcançando os 42,825 milhões.

Em relação ao acumulado do ano, o mercado apresentou um saldo positivo de emprego de 2,14 milhões. A princípio, houve no período, cerca de 17,614 milhões de admissões e 15,466 milhões demissões. O registro demonstrou aumento do número de vagas em cinco atividades econômicas: serviços, comércio, indústria, construção e agricultura.

Vagas no setor de serviços

Ademais, o Caged apontou que no setor de serviços no mês de setembro, foi registrado um saldo positivo de 122.562 postos de trabalho, onde podemos destacar as atividades relacionadas à informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, administrativas e profissionais, com 59.210 admissões.

Outros setores

Todavia, de acordo com o cadastro, o setor de comércio criou 57.974 vagas a mais em setembro. Já na indústria, o saldo positivo relacionado às vagas no período foi de 56.909 postos, com destaque para a indústria de transformação com um aumento de cerca de 54.123 novos empregos.

O setor de construção teve um saldo positivo de 31.166 postos de trabalho. Aliás, em relação a agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, a criação de empregos no mês de setembro apresentou 9.474 novas vagas.

Analogamente, o salário médio em todo o território nacional das admissões realizadas no mês de setembro foi de R $1.931,13. Ao se comparar com o mês de agosto, houve uma variação de -0,64%, com um recuo de R$12,47.

Empregos formais

Segundo as informações do Caged, o saldo dos empregos formais de setembro deste ano foi menor do que o do mesmo período de 2021. No ano passado houve a criação de 330.177 vagas. Em síntese, no acumulado do ano, os números também são inferiores aos do ano passado, quando houve um saldo positivo de 2,504 milhões de postos.

O Caged informou que o emprego formal teve um crescimento expressivo em todos os estados da federação. Dessa maneira, o número de trabalhadores formais com carteira assinada no país teve um aumento recorde, de 42,825 milhões de novos postos de trabalho.

De acordo com o ministro do trabalho e previdência, José Carlos Oliveira, o número de empregos formais abertos em 2022 deve atingir o patamar de 3 milhões de novos postos de trabalho. Todavia, ele afirma que, de acordo com os dados apresentados, o governo está no caminho certo, e ressalta o papel da indústria no mercado, indicando que a média salarial tende a aumentar.

Empresas e empreendedores

No entanto, segundo o ministro, o governo não cria novos postos de trabalho, e sim as empresas e empreendedores de todo o país. Para ele, as medidas relacionadas a desburocratização e a consolidação de normas infralegais feitas pela pasta, tiveram um papel fundamental nas novas estatísticas.

Oliveira ainda disse que atualmente o empresariado brasileiro tem uma maior clareza e transparência, tendo como consequência um maior encorajamento para investir em seu negócio. Ele disse que os números deste ano estão menores que os de 2021. Isso se deve ao reaquecimento econômico depois da crise da covid e que a tendência é a de que o mercado se aqueça ainda mais.

Outro dado importante relativo ao Caged é sobre o seguro-desemprego. Em setembro, houve no país cerca de 537.650 requerimentos. Em setembro do ano passado, houveram 494.435 petições. No entanto, o número é inferior ao de agosto com 582.006 solicitações.