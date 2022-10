3 aplicativos para descobrir o número do seu PIS pelo CPF

Criado pela Lei Complementar n° 7/1970, o Programa de Integração Social (PIS) é um recurso utilizado para que os trabalhadores consigam ter acesso aos diversos benefícios garantidos pela legislação, como o seguro-desemprego e o saque do FGTS. Para tanto, o trabalhador deverá informar corretamente o número do PIS.

Não sabe como localizar o número do seu PIS? Confira, abaixo, 3 aplicativos que te ajudam a localizar o número desse serviço a partir do seu Cadastro de Pessoa Física (CPF).

1 – No Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Por meio desse aplicativo, o interessado poderá conferir o número do seu PIS a partir de um dos contratos trabalhistas já registrados em seu perfil.

Para acessar esse recurso, é preciso que o interessado faça o download da ferramenta na loja de aplicativos do seu celular/smartphone (disponível na App Store para iOS e Play Store para Android).

Após baixar o aplicativo, o trabalhador deverá entrar na conta do aplicativo utilizando o login da conta Gov.br ou fazer um novo cadastro, se não o possuir.

Em seguida, após o correto login no sistema, o trabalhador deverá selecionar a opção “Contratos” e, assim, terá acesso a todos os contratos existentes na carteira de trabalho. Nessa seção, clique no botão “mais informações” (identificado por meio do ícone de símbolo +) e tenha acesso aos dados do seu contrato atual de trabalho, que também contém o número do seu PIS/Pasep.

2 – Pelo app Caixa Trabalhador

Também é possível consultar o número do PIS utilizando outros aplicativos, como é o casso do app Caixa Trabalhador.

Caso queira utilizá-lo, é necessário fazer o download do aplicativo na loja de app do seu dispositivo móvel (disponível na App Store para iOS e Play Store para Android).

Após esse procedimento, entre no aplicativo, selecione “Acessar” e, em seguida, informe o número do seu CPF. Acesse normalmente com o seu cadastro de usuário ou crie uma nova conta caso não tenha uma registrada.

Após entrar no aplicativo, acesse a opção “Meu NIS”. Ao clicar nesse ícone, o trabalhador terá acesso às informações do seu NIS, também conhecido como Espelho do PIS, em que é possível salvar o comprovante do NIS.

De acordo com a Caixa, por meio desse aplicativo, o interessado também poderá consultar a situação das parcelas do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial.

3 – Por meio do aplicativo FGTS

De forma semelhante aos recursos disponibilizados pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, também é possível conferir o número do seu PIS a partir de um dos contratos registrados no aplicativo do FGTS.

Caso ele não esteja instalado no seu dispositivo móvel, será necessário baixá-lo na loja de aplicativos do seu aparelho (disponível na App Store para iOS e Play Store para Android). Em seguida, faça login no aplicativo, informando inicialmente o seu CPF. Em seguida, clique em Próximo.

Se você não possuir um cadastro prévio, será necessário seguir as etapas abaixo para cadastrar um novo usuário:

Selecione a opção “Cadastre-se”

Após isso, preencha todos os dados solicitados: CPF, Nome Completo, Data de Nascimento, E-Mail e cadastre uma senha de acesso. Lembrando que a senha deve ser numérica, com seis dígitos.

Após incluir os dados, clique no botão “Não sou um robô”.

Você vai receber um e-mail de confirmação no endereço de e-mail informado por você. Clique no link enviado para ativar a conta.

Após se cadastrar, abra o aplicativo e informe o “CPF” e “Senha” cadastrada.

Depois do Login, aparecerão algumas perguntas adicionais sobre a sua vida funcional.

Após responder essas perguntas você deve ler e aceitar as condições de uso do Aplicativo, clicando em concordar.

Lembrando que as etapas citadas anteriormente só serão necessárias durante o primeiro acesso.

Ao entrar no sistema, localize o ícone “Mais” (+) e, em seguida, clique na opção “Endereço e dados pessoais”. Após isso, você terá acesso aos seus dados e ao número do seu PIS/Pasep.

