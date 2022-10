4 maneiras de corrigir o erro de instalação suspensa do COD Modern Warfare no PS4

Call of Duty Modern Warfare foi lançado em 2019. Ao longo desses 3 anos, o jogo atraiu muita atenção e amor dos fãs de COD. No entanto, mesmo após esses 3 longos anos, alguns erros estão presentes. Um desses erros é o erro de instalação suspensa no PS4. Embora o jogo seja instalado e executado muito bem no PC e Xbox, o erro de instalação suspensa no PS4 é bastante perturbador para os jogadores de console da Sony.

O que significa o erro de instalação suspensa no PS4?

O erro de instalação suspensa normalmente significa que seu PS4 não consegue baixar alguns complementos ou pacotes de jogos necessários para executar o jogo ou até mesmo atualizá-lo. Os usuários também enfrentam esse problema quando tentam atualizar o jogo manualmente. Se isso acontecer por um curto período, sem fazer nada extra, basta reiniciar o console e você deve estar pronto.

Como o Modern Warfare é um jogo grande e é baixado em partes pequenas, algumas partes ausentes resultam no erro de suspensão da instalação. Se você já tentou reiniciar seu console e reconectar a Internet, continue lendo este guia para eliminar completamente o erro de instalação suspensa no PS4.

Corrigir o erro de instalação suspensa do COD Modern Warfare no PS4

Aqui listamos 4 correções para resolver o problema de instalação suspensa do COD Modern Warfare. Certifique-se de seguir cada etapa com precisão e não pule para a próxima correção sem ler a anterior. Todos os seus problemas serão resolvidos no final deste guia.

Correção 1: Baixe e instale pacotes de jogos e complementos completos

O erro de instalação suspensa pode estar ocorrendo porque todos os recursos adicionais necessários para executar o CoD Modern Warfare não estão disponíveis. Portanto, baixar e instalar todos os pacotes de jogos e complementos pode corrigir com êxito o erro de instalação suspensa. Siga estes passos simples para fazer o mesmo:

Vá para a tela inicial do seu PS4. Agora destaque CoD Modern Warfare e pressione o D-pad para ver as informações do jogo. Em seguida, role para baixo até a loja PlayStation e clique nela. Agora vá para Gerenciar Conteúdo do Jogo e verifique o que você não baixou clicando em Visualizar Tudo e baixando tudo. Certifique-se de baixar apenas os pacotes de complementos gratuitos, caso contrário, o dinheiro será deduzido da sua conta da PSN.

Agora que você concluiu todas as etapas acima, inicie o CoD Modern Warfare e verifique se o erro de instalação suspensa aparece novamente. Se sim, há algum problema com a data do jogo.

Correção 2: excluir dados do jogo

Se você já executou a Correção 1, mas ainda está enfrentando o erro de instalação suspensa, é possível que o erro seja devido a dados corrompidos do jogo. Um simples passeio é excluir os dados do jogo e começar de novo. No entanto, antes de excluir os dados do jogo, talvez seja necessário criar um backup online. Siga estes passos fáceis para fazer o mesmo:

Na parte superior da tela inicial, abra Configurações. Agora vá para Armazenamento e depois vá para Armazenamento do Sistema. Clique em Dados salvos. Escolha Cod Modern Warfare para acessar seus dados salvos. Agora pressione o botão Opções e clique em Excluir.

Correção 3: reinstale o CoD Modern Warfare

Se ambas as correções acima não corrigiram o erro de instalação suspensa no PS4, agora é hora de reinstalar o jogo e corrigir esse erro definitivamente. Siga estes passos simples para desinstalar e reinstalar o jogo:

Na tela inicial, vá para Biblioteca. Agora selecione Call of Duty: Modern Warfare e pressione Opções. Clique em Excluir. Depois que o jogo for excluído, reinicie seu console. Após reiniciar, vá para Biblioteca novamente e selecione Modern Warfare. Clique em Download.

Aguarde o jogo terminar de baixar e instalar-se. Quando tudo estiver pronto, você poderá desfrutar de Modern Warfare

Correção 4: Reconstruir o banco de dados

Se você está tendo um pouco de azar tentando corrigir o erro de instalação suspensa do CoD Modern Warfare, sua única opção restante é reconstruir o banco de dados. A reconstrução do banco de dados deve ser executada somente quando você já tentou de tudo e nada funcionou até agora. Com isso dito, siga estas etapas para reconstruir seu banco de dados PS4:

Mantenha o botão liga / desliga pressionado até que seu PS4 emita dois bipes e desligue. Olhe para o indicador de energia para continuar piscando 4-5 vezes. Se não piscar, repita o passo 1. Agora, novamente, pressione e segure o botão liga / desliga por 7 segundos e solte-o quando ouvir dois bipes. Isso colocará seu PS4 no modo de segurança. Agora selecione a opção 5, ou seja, Reconstruir banco de dados.

Aguarde cerca de 10 a 15 minutos para o seu PlayStation reconstruir o banco de dados. Infelizmente, uma vez feito isso, seus jogos serão excluídos. Então você terá que baixar CoD Modern Warfare novamente e verificar se tudo está funcionando bem ou não. Deve funcionar muito bem agora porque seu PS4 está livre de todo tipo de erro depois disso.

Conclusão

bem, é tudo o que temos aqui sobre como você pode corrigir o problema de instalação suspensa no CoD Modern Warfare nos consoles PS4. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Recentemente, muitas pessoas relataram que não conseguem entrar no PS4. Certifique-se de verificar isso.

