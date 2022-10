Escalar negócios significa aumentar a receita e assim expandir, sem que seja necessário adicionar gastos no mesmo percentual. Afirmamos de antemão, que qualquer negócio é escalável, desde que sejam aplicadas estratégias assertivas. Por isso que hoje, nós vamos dar 5 dicas para escalar negócios de forma rápida.

5 dicas para escalar negócios de forma rápida

Na sequência, apresentamos algumas dicas para escalar negócios de forma rápida. Você está pronto para começar?

1ª Dica para escalar negócios: Faça uma avaliação de suas finanças

Sabe o ditado: “Dinheiro gera dinheiro”. É verdadeiro neste momento. Para isso, é preciso que os custos operacionais da empresa estejam no mínimo estáveis, as vendas estejam em alta, e você possui um bom fluxo de caixa.

Considere que é necessário mais dinheiro do que você projeta para expandir os negócios, e para tanto, a sugestão é calcular o ponto de equilíbrio da sua empresa. O ponto de equilíbrio representa o quanto a sua empresa precisa aumentar as receitas para cobrir as despesas da expansão.

2ª Dica para escalar negócios: Realize a avaliação das opções de financiamento existentes no mercado

É evidente que você precisa ter um bom fluxo de caixa para expandir o negócio, pois é preciso ter um suporte extra, mesmo que o fluxo de caixa seja sólido. Uma das melhores opções é abrir uma linha de crédito, pois representa uma reserva de dinheiro garantida para retirar quando for necessário, e o mais importante: só vai pagar juros sobre o dinheiro que utilizar.

Outra opção é contratar um empréstimo a longo prazo para realizar despesas maiores como a compra de uma máquina específica, ou de um imóvel. Você também pode optar, em substituição ao empréstimo, o crowdfunding (financiamento coletivo), ou um bootstrapping (uso de capital próprio).

Você também pode optar na busca de investidores em ações ou capital de risco, que deve ser analisada profundamente, pois por um lado você ganha recursos para investir, mas por outro, você irá abrir parte da propriedade e da liquidez do negócio.

3ª Dica para escalar negócios: Faça investimentos em terceirização e automatização dos processos

São poucos os empreendedores que possuem capacidade de produção inicial suficiente para expandir o negócio. Por isso, procure terceirizar alguns setores produtivos e invista em automatizar os processos que são possíveis.

A regra é terceirizar tudo o que você não é bom o suficiente para realizar, assim, você pode delegar atividades como design gráfico, marketing, produção de conteúdo, entre outras funções.

Além disso, você pode automatizar tarefas através de softwares específicos como SaaS, contabilidade, RH, folha de pagamento, através da contratação de assistentes virtuais.

Mas, tenha em mente, que muitas vezes, as máquinas não vão superar as atividades humanas, e assim você pode contar com a contratação de freelancers, colaboradores de meio período ou especialistas.

4ª Dica para escalar negócios: Considere aumentar investimentos em campanhas de marketing

Considerando a expansão da empresa, e a necessidade de atrair mais clientes, aumente a campanha de marketing para atração de consumidores. Para tanto, é possível se utilizar das seguintes estratégias: mídia social, SEO, boletins informativos, anúncios pay-per-click, investimento com influenciadores, ou parcerias com empresas na realização de eventos.

Volte às estratégias para a marca da sua empresa, o que confere fidelidade e confiança dos usuários. Para tanto, é necessário conhecer profundamente o seu público-alvo e abrir o seu espaço junto deles. Invista em locais onde seu público-alvo estiver, e que gastam o seu tempo, assim, você consegue direcionar tráfego de qualidade para o seu funil de vendas.

5ª Dica para escalar negócios: Elabore o planejamento e fique atento

Você conhece aquele ditado: “O diabo está nos detalhes”? Pois ele certamente está valendo no planejamento. Quanto mais detalhado for o seu planejamento, mais rápidas serão as suas chances de sucesso.

Se for necessário, contrate uma equipe de consultoria para ajudar a realizar os planejamentos necessários e efetivar os planejamentos realizados. Qualquer profissional que possa ajudar neste processo é bem-vindo.

Não esqueça de fazer um plano de contingência, ou de gerenciamento de crises, e assim conseguir prever as possíveis falhas potenciais, bem como os sucessos. Esteja preparado para os imprevistos, diante de diferentes cenários.

Este plano de gerenciamento de crises, será o grande salvador em momentos que parece que tudo o que você fez deu errado. É a possibilidade de que você reaja de forma mais tranquila aos imprevistos que possam surgir.

Por fim, siga as nossas dicas e tenha sucesso no seu processo de escalar a empresa! Temos certeza que as informações do post de hoje serão extremamente úteis para aplicar em qualquer área!

Assim, aposte em negócios escaláveis e acredite no potencial de sua empresa para chegar onde sempre imaginou!