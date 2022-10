5 dicas para jovem empreendedor

O empreendedorismo está cada vez mais sendo utilizado por pessoas jovens, que querem mudar o mundo. Suas ideias e formas de viver, faz com que o mercado se modifique, e o sucesso está neste processo. Por isso que hoje, nós vamos indicar 5 dicas que todo jovem empreendedor precisa saber.

5 dicas que todo jovem empreendedor precisa saber

1ª Dica: Esteja preparado para errar

Ninguém é preparado para errar, nunca. Desde cedo somos cobrados a acertar sempre, andar direito, comer direito, fazer os temas da escola, tirar notas boas, entre tantas outras cobranças de acerto.

Mas tenha claro: quando se deseja empreender, o erro faz parte do processo: você pode errar num projeto, numa reunião, na produção e algo, enfim, são tantos erros possíveis de existir que nem se pode mensurar.

Mas o que você tem que ter claro: errar é humano, e aprendemos mais com o erro do que com os acertos. Por isso, utilize o erro para entender onde foi que aconteceu, e pensar em melhorias para que ele não se repita.

A recomendação é: falhe rápido, não deixe que o erro interfira nos seus projetos e nas metas da empresa. Busque soluções, seja paciente, e recomece. Com o tempo, você irá errar menos, e ficar atento, para que os erros se dispersem cada vez mais, até que eles não existam mais.

2ª Dica: Não espere demais das parcerias que estabelece

Entenda: parceria é para se ajudar mutuamente, mas, nem sempre os seus objetivos são os mesmos dos seus parceiros. Mesmo que você estabeleça parcerias para crescer no mercado, fique atento ao seu negócio, e cresça independente do seu parceiro.

Exemplificando para entender melhor:

Digamos que sua empresa é de venda de suplementos e está localizada dentro de uma academia. Vocês são parceiros de negócios, mas não necessariamente a academia irá recomendar os seus produtos. Ela pode indicar suplementos, que o cliente pode optar em comprar de você, que já está dentro da academia, ou do seu concorrente.

3ª Dica: O empreendedor não tem férias e nem folga

Dependendo do negócio escolhido, ele é aberto de domingo a domingo, e mesmo que você decida descansar, sua mente sempre estará na sua empresa. Mas não esqueça: você precisa tirar um tempo para descansar e relaxar, caso contrário, ficará doente.

Saiba que nestes momentos de relaxamento e descontração é que surgem as melhores ideias para implementar em sua empresa. Por isso, mesmo que a sua cabeça não pare, invista em momentos para descansar e relaxar.

É benéfico para você e para a sua empresa. Procure otimizar o seu tempo, e estabeleça momentos na empresa, para tirar um tempo, relaxar e de fato, ter as soluções mais criativas para os problemas.

4ª Dica: Tenha um planejamento financeiro eficiente e realista

Procure aliar sempre o orçamento da empresa com as contas realizadas. Assim, você terá clareza de:

Quanto tempo será necessário para obter retorno do seu investimento;

Quanto tempo irá demorar para que você consiga pagar as contas da empresa, sem utilizar o valor para capital de giro;

Quais as possibilidades para realizar investimentos;

Quanto é necessário guardar para pagamento de funcionários, 13º salário, férias e outros gastos;

Onde é possível reduzir custos sem alterar a produtividade;

Como otimizar os processos produtivos, eliminando os gargalos produtivos;

Quando investir mais em marketing para aumentar as vendas.

O planejamento financeiro possibilitará que você tenha certezas da realidade do seu negócio e tome as decisões mais acertadas.

5ª Dica: Mantenha o seu espírito empreendedor sempre ativo

Quando você começa a empreender, é bem provável que você comece a conhecer mais pessoas, converse com outros empreendedores, e a sua vida vai mudar neste sentido.

Estas trocas são fundamentais para você aprender com outros empreendedores e os outros aprendam com você e suas ideias. Normalmente um empreendedor está sempre procurando maneiras novas para implementar na sua empresa e assim, aumentar a lucratividade.

É o espírito empreendedor em atividade: muitas vezes você olha para algo, e pensa, como seria isso dentro da sua empresa, como seria o seu funcionamento, e qual a lucratividade que iria gerar.

Por fim, siga as nossas dicas! Invista em você enquanto empreendedor! Saiba que não existe idade para empreender, o que conta é a sua força de vontade para fazer a sua empresa dar certo.

Temos certeza que esse post trouxe dicas valiosas para dar aquele empurrãozinho que você precisava para começar de vez no mundo dos negócios, não é mesmo?

Assim, aposte, tente, pesquise e estude sempre para aprender tudo o que precisa para se destacar no meio em que você quer empreender!