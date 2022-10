O mercado Livre é um dos maiores e-commerces do Brasil, e oferece espaço para que as empresas pequenas ofereçam os seus produtos na plataforma, através do marketplace. Por isso que hoje, vamos indicar 5 formas de vender mais no Mercado Livre.

Nesta plataforma digital, os produtos da sua empresa terão mais visibilidade, uma vez que são milhões de acessos diários, na busca de produtos e ofertas. E a competição por colocar os produtos em destaque é grande, assim, existem maneiras de apresentar adequadamente os produtos e estar competindo com as outras pequenas empresas.

5 formas de vender mais no Mercado Livre

Vender mais no Mercado Livre envolve um bom gerenciamento do perfil da sua empresa no marketplace, e estabelecer um bom atendimento ao cliente. Assim, apresentamos na sequência 5 formas de vender mais no Mercado Livre:

1ª forma de vender mais: Ofereça um título que seja atrativo

Procure oferecer um título que seja atrativo, que ofereça informações mais completas sobre o produto a ser vendido. Assim, o cliente não precisa abrir a página do produto para conhecer todas as informações sobre ele.

Se no título não constar maiores informações sobre o produto, é bem provável que os possíveis clientes passem pelos seus anúncios sem dar muita atenção, ou se abrirem, podem se frustrar por não ser aquilo que estavam procurando.

Procure informar no título, quais os acessórios que estão incluídos no produto, alguns dados técnicos importantes, e as informações que você considerar importante.

2ª forma de vender mais: Procure descrever detalhadamente o produto

No espaço destinado para a descrição do produto, procure apresentar detalhadamente todas as informações visuais, técnicas e operacionais do produto. Mas não esqueça, de tornar este texto bem atrativo e completo para o cliente, para que ele saiba exatamente o que está comprando.

Inclusive, se o produto tiver algum defeito, seja de fábrica ou de uso, informe claramente.

Quando você for inserir a descrição do produto na plataforma, terá a opção de incluir foto e texto. Escolha a opção “Apenas texto”, que deixará a página mais rápida, e tenha melhor visualização em smartphones.

Outra questão bem importante, é não copiar a descrição de outras publicações, pois você pode ser penalizado com esta atitude, além de correr o risco de ter problemas com o site.

3ª forma de vender mais: Procure tirar fotos exclusivas dos produtos

Os clientes, quando abrem a página do Mercado Livre, a primeira coisa que os clientes irão buscar, são as fotos dos produtos. Dessa forma, procure tirar fotografias de qualidade, apresentando as principais características, o que pode causar uma melhor impressão dos produtos.

Para tirar fotos que tenham maior qualidade siga as nossas dicas:

Faça o enquadramento correto do produto, evitando cortes, e sem outros elementos que possam atrapalhar a visão;

Deixe as fotos sem bordas, logos ou textos, e assim, deixam o produto mais visível;

Sempre procure fotografar objetos em locais com claridade e com luz branca. Procure não usar o flash, pois a luz produzida se torna artificial;

Procure sempre incluir várias fotos do mesmo item, em diferentes ângulos, demonstrando principalmente as características principais do produto;

A recomendação é que se utilize sempre fotografias com no mínimo 800 x 600 pixels, o que facilita quando o cliente quiser usar o zoom;

Procure investir tempo em tirar fotografias de qualidade e, assim, cuidar de todos os detalhes.

4ª forma de vender mais: Crie um bom volume de vendas

Quanto mais vendas tiver um produto, mais ele é visualizado na plataforma, uma vez que o Mercado Livre entende que esse produto é muito relevante e possui maiores chances de serem vendidos.

Assim, otimize os anúncios e assim, aumente o volume de vendas. Por exemplo: se você tiver um produto que tenha diferentes cores. Ofereça este produto em um único anúncio, e ofereça as diferentes cores para que o cliente escolha no próprio anúncio. Desta maneira, as vendas irão ficar concentradas em um mesmo anúncio, o que irá gerar maior relevância, e assim, será apresentado em destaque.

5ª forma de vender mais: Estabeleça um bom relacionamento com o cliente

Nas plataformas de marketplace, é de extrema importância que o cliente se sinta seguro para realizar a compra dos produtos. Então, mantenha-se atento às perguntas feitas pelos possíveis clientes, e responda-as de forma rápida, com a cordialidade e respeito necessários. Isso é fundamental para demonstrar o cuidado e importância que o consumidor representa em seu negócio!

Por fim, siga as nossas dicas e venda mais no Mercado Livre! Certamente com a base aprendida no post de hoje, basta seguir com disciplina essas 5 formas de vender mais e ver os resultados!