5 ideias de negócios para lucrar no Natal e Ano Novo

Já passamos da metade de outubro, o que significa que o Natal e o Ano Novo logo estão chegando. Assim, muitas coisas podem surgir em nossa cabeça para lucrar neste período. Por isso que hoje vamos dar 5 ideias de negócio para lucrar no Natal e no Ano Novo.

Você pode aumentar a renda da família neste período, botando em prática seus conhecimentos, ou aprendendo em vídeos do Youtube. Mas, o que conta é que você faça tudo com perfeição e dedicação.

5 dicas de negócio para lucrar no Natal e Ano Novo

Na sequência, damos 5 dicas de negócio para lucrar no Natal e Ano Novo, para que você tenha ideias do que fazer para ganhar dinheiro e ajudar nas finanças da casa.

1ª ideia para lucrar: Produza acessórios natalinos e de Ano Novo de crochê

Em primeiro lugar, é preciso saber fazer crochê. Se este é o seu caso, você tem tudo para ganhar bastante dinheiro.

Você pode fazer guirlandas, enfeites para árvores de Natal, sininhos, toalhas de mesa, jogos de banheiro, artigos de decoração, trilhos de mesa com motivos natalinos, cortinas, entre tantas outras opções existentes.

2ª ideia para lucrar: Faça embalagens de presente personalizados

As embalagens de presente personalizadas fazem toda a diferença nesta época do ano, pois muitas lojas, não fazem a embalagem para presente, e muitas vezes, compramos um presente de última hora como por exemplo, em amigos secretos feitos na empresa, presentes de Natal entre outros.

Além disso, este mercado é aquecido em qualquer época do ano, e para tanto, o uso de materiais recicláveis fazem toda a diferença na personalização dos presentes e no custo das embalagens.

Para isso, é possível utilizar garrafas pet, vidros, papelão, plásticos, madeiras, papéis diferenciados, papéis reciclados, entre tantas outras opções para diferenciar as suas embalagens.

3ª ideia para lucrar: Faça comidas típicas com motivos natalinos e de Ano Novo

As comidas típicas envolvem as ceias de Natal e de Ano Novo e, para tanto, busque nas tradições, quais são os pratos mais solicitados, como por exemplo:

Para o Natal: Peru ou frango recheado, tender assado, farofa, maionese, sobremesas, entre outros.

Para o Ano Novo: bacalhau, pernil assado, bolinho de bacalhau, salpicão, rabanada, entre outros.

Não esqueça de propor ideias de cardápio que atendam a clientela específica como: veganos, vegetarianos, ou alguma intolerância alimentar.

Além disso, você pode produzir doces e sobremesas para atender a demanda. Você pode oferecer: biscoitos pintados com motivos natalinos, manjar, bolos recheados, torta de nozes, pavês, pudins, frutas com cortes especiais, panetones, chocotones, trufas, brigadeiros gourmet, entre outros.

Outra opção é confeccionar cestas de Natal, investindo em elementos personalizados, itens natalinos, usando as cores do Natal para produzir as embalagens e os acessórios. Busque montar uma cesta bem recheada com produtos natalinos, como panetone, vinhos ou champanhe, frutas cristalizadas, biscoitos, salgadinhos, entre outros.

Não esqueça também de procurar elementos para compor a cesta que atendem a clientes específicos também.

4ª ideia para lucrar: Costure roupas e acessórios personalizados

Costurar roupas e acessórios com motivos natalinos ou de Ano Novo podem se tornar muito lucrativos. Muitas pessoas procuram por roupas de Papai e Mamãe Noel, alguns acessórios para compor a decoração da casa como copos e bijuterias, enfeites de mesa, toalhas de mesas com guardanapos.

Todos estes itens podem ser feitos para dar de presente ou mesmo para utilizar em casa.

5ª ideia para lucrar: Ofereça hospedagem para animais de estimação

Normalmente, algumas famílias costumam viajar neste período e não levam os seus animais de estimação juntos, e preferem deixar em um hotel para animais.

Se você não pretende viajar, gosta de animais e tem espaço suficiente para oferecer aos animais de estimação, é uma boa opção para ganhar nos dias entre o Natal e Ano Novo, onde muitas empresas dão férias coletivas para os colaboradores.

Não esqueça que qualquer das opções que você decidir em realizar, primeiramente é necessário que você se identifique com o negócio, e na sequência, ofereça seus serviços com antecedência, para que você consiga atender a clientela a tempo do Natal e Ano Novo.

Estes negócios tendem a ser bem lucrativos, mas se prepare antecipadamente, para não ter correria, ou não conseguir entregar as encomendas. Você que sabe quanto tempo leva para produzir, então, se programe com antecedência.

Por fim, agora você tem 5 ideias interessantes para avaliar e escolher a que mais tem a ver com os seus interesses! Esperamos que o post de hoje possa ter sido bastante útil para o seus investimentos!