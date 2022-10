5 maneiras de alterar a região do servidor em Overwatch 2

Overwatch 2 ganhou muito hype desde o seu lançamento. Embora existam alguns bugs aleatórios dentro do jogo, a Blizzard adicionou vários recursos a ele, tornando-o bastante interessante. Há novos personagens desbloqueados nos jogos, bem como novos modos para jogar. Além disso, agora você tem a opção de alterar a região do servidor no jogo.

Mudar de servidor era impossível em Overwatch, pois os jogadores eram frequentemente colocados em um servidor de uma região diferente. A desvantagem disso era que, muitas vezes, a equipe tinha jogadores de diferentes regiões falando idiomas diferentes, devido ao qual não conseguiam conversar entre si. Além disso, a região indesejada do servidor causou problemas de ping alto para muitos usuários.

Em Overwatch 2, os usuários podem escolher as regiões do servidor por conta própria, superando assim esses problemas. Mas a questão é como você pode fazer isso. Este artigo discutirá como você pode alterar a região do servidor de Overwatch 2.

Alterando a região do servidor em Overwatch 2 no PC

Abaixo estão as etapas para alterar a região do servidor em Overwatch 2 no seu PC-

aperte o janelas chave para abrir o Menu Iniciar .

Clique em Todos os jogos e depois na lista de jogos, clique em Overwatch 2.

Você verá um Toque botão no canto inferior esquerdo; c lamber o Globo ícone ao lado. Agora você verá uma lista de servidores; selecione qualquer servidor em que você deseja jogar.

Feito isso, clique em Toque e você poderá jogar nesse servidor.

Alternar regiões de servidor em Overwatch 2 em consoles (PlayStation, Xbox e Nintendo Switch)

Se você estiver jogando Overwatch 2 em consoles como PlayStation, Xbox ou Nintendo Switch, não poderá trocar de servidor. Você precisa ter o Battle.net para mudar de servidor. Battle.net está disponível apenas para PC e não em consoles, então não há como você mudar de servidor ao jogar o jogo em um console.

Regiões disponíveis em Overwatch 2

Os usuários podem alternar entre 3 regiões diferentes em Overwatch 2. Abaixo está a lista de regiões que estão disponíveis em Overwatch 2-

Américas- Para jogadores da América do Norte, América do Sul, América Latina, Nova Zelândia e Austrália.

Para jogadores da América do Norte, América do Sul, América Latina, Nova Zelândia e Austrália. Ásia- Para jogadores da Europa Oriental, União Europeia, Rússia, África e Oriente Médio.

Para jogadores da Europa Oriental, União Europeia, Rússia, África e Oriente Médio. Europa- Para jogadores de Hong Kong, Macau, Taiwan e Coreia do Sul.

Conclusão

Ao contrário de Overwatch, você pode alternar entre as regiões de servidor em Overwatch 2. Isso lhe dá o benefício de alternar entre as regiões do servidor caso você sinta um atraso no seu servidor atual. Além disso, isso evita que o jogador entre nos servidores errados com jogadores falando em idiomas diferentes. Se você deseja alterar a região do servidor em Overwatch 2, siga as etapas fornecidas neste artigo. Seguir as etapas acima ajudará você a alterar sua região de servidor em Overwatch 2.

Perguntas frequentes

Como alterar a região nos servidores de Overwatch 2 no PS4?

Overwatch 2 não permite que os usuários alterem as regiões do servidor no console. Você precisa ter o Blizzard.net se quiser mudar sua região em Overwatch 2, que não está disponível em consoles como PS4. Se você estiver jogando Overwatch 2 no PS4, não poderá alterar a região do servidor em Overwatch 2.

Existe bloqueio de região para Overwatch?

Bem, Overwatch não permite que você selecione a região. O jogo irá colocá-lo na melhor combinação dependendo do seu ping por si só. Você não poderá alternar entre servidores em Overwatch. No entanto, Overwatch 2, que é o sucessor de Overwatch, permite alternar entre as regiões do servidor.

Como alterar o servidor em Overwatch 2?

Você pode clicar no Globo ícone no jogo e, em seguida, selecione entre os três servidores – América, Europa e Ásia. As etapas detalhadas foram mencionadas no artigo acima. Você pode seguir o artigo acima para alterar a região do servidor em Overwatch 2.

