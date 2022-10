5 maneiras de consultar o número do PIS pelo CPF

Normalmente o Programa de Interação Pessoal (PIS) é gerado no primeiro emprego formal do trabalhador e seu número consta na carteira de trabalho. A princípio, com ele, o profissional da iniciativa privada tem direito a uma série de benefícios garantidos por lei, além de colaborar com empresas do setor em seu desenvolvimento.

O PIS foi criado através da Lei Complementar nº 7/1970, com o objetivo de integrar o empregado com a organização onde atua. Ademais, o pagamento do benefício é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Ele foi integrado com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), em 1975, tornando-se o conhecido PIS-Pasep.

As organizações depositam mensalmente sua contribuição para o fundo de seu funcionário. Com o PIS os trabalhadores obtêm acesso a direitos e benefícios como seguro-desemprego, saque do FGTS e abono salarial. Aliás, quem trabalha em uma empresa privada e possui registro no regime de Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) tem um número.

O dinheiro arrecadado vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, (FAT) que é a entidade responsável pelo pagamento de benefícios como o seguro desemprego e o abono salarial. todavia, o profissional tem direito todos os anos a este benefício, que funciona como um 14º salário.

Como saber seu número do PIS

1 – Uma maneira de se saber o número do PIS utilizando seu CPF é ligando para a Previdência Social no número 135. É preciso ter o documento em mãos. em seguida, após ligar você receberá uma mensagem eletrônica. Selecione o número 3 para “outros assuntos” e 0 para falar com o atendente. Depois de confirmar seu cadastro, você terá acesso ao seu número do PIS. O atendimento é das 7h às 2h de segunda a sábado.

2 – A Caixa Econômica Federal também disponibiliza um telefone de atendimento, através do Caixa Cidadão, no número 0800 726 0207. Analogamente, ela oferece informações relacionadas ao PIS, benefícios sociais, FGTS e cartão social. O atendimento eletrônico é 24 horas, sete vezes por semana.

3 – O aplicativo Carteira de Trabalho Digital também pode ser utilizado para se saber o número do PIS através de seu CPF, e está disponível para Android e iOS. Topdavia, deve-se fazer o login com sua conta Gov.br com o documento em mãos, ou ainda criar um novo cadastro. O app disponibiliza as informações de sua carteira.

4 – O trabalhador também consegue ter acesso ao seu número do PIS no aplicativo do FGTS. É preciso informar o número do CPF e se necessário, se cadastrar. Desse modo, após o preenchimento do formulário você terá acesso à diversas informações através da ferramenta, inclusive o número do PIS.

5 – Outra maneira de acessar o PIS é pelo aplicativo Caixa Trabalhador. Ele também está disponível para Android e iOS. Ao abrir a ferramenta, é preciso informar seu CPF e realizar um cadastro. Você receberá um email com as instruções de como ativar a sua conta. Em conclusão, é só selecionar a opção ”Meu NIS” que é o mesmo do PIS.

Quem tem direito aos benefícios do PIS

Para receber o PIS, o trabalhador deve estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos. Ele deve receber até dois salários mínimos, e ter exercido sua profissão no mínimo 30 dias durante o ano base. Além disso, o empregador deve ter informado os dados corretos ao Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS).

O valor máximo do benefício do abono salarial é de um salário mínimo, proporcional ao número de meses trabalhados com carteira assinada. Em suma, para sacar o dinheiro deve-se ter o cartão cidadão com sua senha e ir a um terminal de autoatendimento da Caixa, em uma lotérica ou ainda em um correspondente bancário Caixa Aqui.

Enfim, quem não tem cartão cidadão pode ir a uma agência retirar o dinheiro levando um documento oficial com foto. Já quem possui uma conta no banco da Caixa terá o abono depositado diretamente na sua conta. Para tal, é necessário ter um saldo superior a R$1 e estar ativo.

O PIS é importante por garantir uma série de benefícios e direitos ao trabalhador. Dessa maneira, para ter acesso ao dinheiro, é preciso informar o número. No entanto, muitas vezes este dado é esquecido, sendo necessário uma averiguação utilizando as ferramentas disponíveis ao trabalhador, para computador ou celular.