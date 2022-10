5 maneiras de corrigir atraso de entrada e correção de atraso do controlador FIFA 23

FIFA, como sabemos, é o videogame mais jogado no mundo, e a EA lançou recentemente uma nova adição a esta franquia, ou seja, FIFA 23. Mas, infelizmente, existem alguns bugs neste jogo que o tornam injogável.

Recentemente, muitos usuários começaram a relatar que estão enfrentando atraso na entrada do controlador e erro de atraso no FIFA 23. No entanto, quando investigamos esse problema, nossa equipe encontrou algumas correções para esse problema. Então, vamos conferir as correções para resolver o problema de atraso e atraso de entrada do controlador FIFA 23.

Existe alguma correção disponível que resolva o atraso e o atraso de entrada do controlador FIFA 23?

Claro, existem correções que ajudarão você a resolver o atraso de entrada do controlador FIFA 23 e o problema de atraso. Embora seja um jogo novo, é por isso que é óbvio enfrentar esse tipo de erro na fase inicial do jogo. Mas esperamos que esses problemas sejam resolvidos automaticamente com atualizações futuras.

Bem, é bastante bobo, mas há muitos usuários que relataram que no Origin, o controle do PS4 ou Xbox não funcionou ou enfrentou atraso e atraso na entrada. Felizmente, você pode tentar alguns truques mesmo que o problema esteja ocorrendo devido a um bug presente no FIFA 23.

Reinicie seu dispositivo

Há chances de que o atraso de entrada do controlador FIFA 23 e o erro de atraso ocorram devido a alguns bugs e falhas aleatórios, e isso pode ser corrigido apenas reiniciando sua reinicialização. Portanto, você deve reiniciar seu dispositivo e tentar novamente conectar seu controlador para verificar se o problema de atraso foi resolvido ou não.

Execute o Fifa 23 via Steam

No mundo dos PCs, o Steam é o melhor cliente compatível com controle atualmente disponível. Não há atraso de entrada com eles e eles suportam todas as marcas de controladores mais populares. Atualmente, o Origin não suporta controladores PS4 e Xbox. Mesmo que o Fifa 23 não seja um jogo oficial do Steam, você ainda pode adicioná-lo ao cliente Steam ativando os drivers do controlador.

Inicie o cliente Steam e navegue até o seu Steam biblioteca . Escolher Adicionar jogo > Adicionar um jogo que não seja Steam no canto inferior esquerdo. Você verá uma lista de jogos. Escolher FIFA 23 e clique Adicionar programas selecionados . O Steam agora adicionará Fifa 23 à sua biblioteca. No canto superior direito, clique em Modo de imagem grande . Vou ao COG configurações e selecione Configurações do controlador Selecionar Suporte à configuração do Xbox e Playstation Ao usar o Steam, agora você poderá jogar Fifa 23 com seu controle. Abra o Fifa 23 na sua biblioteca Steam Agora que você removeu o atraso de entrada do seu controlador, você poderá usá-lo perfeitamente.

Verifique a carga do seu controlador

Observou-se que muitos usuários passaram a enfrentar o Controle FIFA 23 sem atraso ou problema de atraso sempre que o controlador estiver funcionando com bateria fraca. Portanto, caso seu controlador não tenha carga, você deve carregá-lo e verificar se o erro de atraso de entrada foi resolvido ou não.

Faça overclock no seu controlador

Recomendamos fazer o overclock do seu controlador se você ainda estiver com atraso de entrada no Fifa 23 ao usar um controlador. Existem muitos aplicativos disponíveis com os quais você pode facilmente fazer o overclock do seu controlador. Então, tente isso e verifique se o atraso de entrada do controlador FIFA 23 ou o erro de atraso são resolvidos ou não.

Da mesa do autor

Então, é assim que corrigir o atraso de entrada do controlador FIFA 23 ou o problema de atraso. Esperamos que você ache este artigo útil. Enquanto isso, se você tiver alguma dúvida ou pergunta, comente abaixo e avise nossa equipe.

