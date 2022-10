6 maneiras de corrigir Elden Ring incapaz de invocar o erro do cooperador

Elden Ring é um dos melhores jogos do momento. O jogo também é aclamado pela crítica. Curiosamente, este jogo da FromSoftware ganhou os jogos mais esperados por 2 anos consecutivos. No entanto, mesmo o melhor pode ter alguns problemas. Da mesma forma, os jogadores do Elden Ring não podem convocar o cooperador. Este é um tipo de erro e está perturbando muitos jogadores. Mas não se preocupe; temos aqui algumas das melhores correções para esse problema, juntamente com o motivo pelo qual isso está acontecendo com você. Vamos começar.

Por que você não consegue convocar Cooperator em Elden Ring?

Bem, pode haver muitas razões pelas quais você não consegue convocar o cooperador. Pode haver problemas como sua internet não está funcionando tão rápido quanto deveria. Depois disso, pode haver um cache de IP corrompido na memória do sistema que não permite que ele interaja com o servidor.

Além disso, os servidores do jogo devem funcionar corretamente e se houver um problema no servidor, você não pode fazer muito a não ser esperar. Como você já está executando o jogo, mas não consegue convocar o cooperador, estamos descartando problemas com DirectX e Microsoft Visual C++.

No entanto, há muitas coisas que você pode tentar corrigir esse problema. No entanto, antes de tentar isso, verifique se o seu multiplayer está funcionando porque muitos usuários também relataram que o multiplayer do Elden Ring não está funcionando.

Corrigir erro de Elden Ring incapaz de invocar Cooperator

Correção 1: reinicie o jogo

Possivelmente, uma das maneiras mais fáceis de corrigir o erro incapaz de convocar o cooperador é reiniciar o PC. A reinicialização também pode corrigir outros problemas, como atraso e gagueira. No entanto, aconselhamos que você não reinicie seu PC simplesmente.

Em vez disso, mantenha o botão liga/desliga pressionado por 10 segundos e ligue-o após 1 minuto. Isso é conhecido como inicialização difícil e pode resolver quaisquer problemas em potencial. Caso isso não tenha ajudado, continue com a próxima correção.

Correção 2: verifique sua conexão com a Internet

É possível que, se a reinicialização não corrigir o problema, você tenha problemas com sua conexão com a Internet. Você não sabe, mas pode estar com uma conexão de internet lenta. Confira o site do Speedtest para saber a velocidade da sua internet.

De acordo com os fóruns do Eldern Ring, o jogo requer pelo menos 10 Mbps de velocidade de internet. Se você não tiver isso, poderá sofrer por não conseguir convocar o erro do cooperador.

De qualquer forma, se você acha que tem velocidade suficiente, mas ainda há o problema, tente se aproximar do roteador ou tente alternar de uma rede com fio para um hotspot móvel e verifique se o problema persiste. Você também pode tentar reiniciar o roteador.

Se nada ajudar a acelerar sua internet, siga estas etapas:

Clique no botão Iniciar e procure por Cmd. Agora, clique com o botão direito em Prompt de comando e clique em Executar como administrador no menu suspenso. Digite este código: netsh winsock reset e pressione Digitar. Reinicie seu PC e verifique sua conexão com a internet.

Se acelerar sua internet não ajudou, continue com a próxima correção.

Correção 3: Verifique o status do servidor de Elden Ring

Como a maioria dos videogames modernos que rodam pela internet, Elden também opera em servidores. Embora o servidor e consertá-los não esteja em suas mãos, é possível que, devido a problemas no servidor, o jogo não consiga convocar o cooperador. Siga estas etapas para verificar o Eldern Ring Server:

Confira o oficial Twitter de Elden Ring lidar com atualizações da equipe. Confira a comunidade Elden Ring do Reddit. Os usuários lá são bastante ativos e rápidos o suficiente para relatar qualquer coisa. Se estiver jogando no PlayStation, verifique a página da rede PlayStation.

Se o servidor não estiver ativo, não há outra opção a não ser esperar. No entanto, se você não encontrar nenhum problema do lado do servidor, passe para a próxima correção.

Correção 4: Repare os arquivos do jogo

Às vezes, os arquivos do jogo são corrompidos devido a alguns problemas e aparecem como erros improváveis. Como resultado, reparar esses arquivos corrompidos é provavelmente a melhor maneira de corrigir o problema irritante de não conseguir convocar o cooperador em Elden Ring. Siga estas etapas para fazer o mesmo:

Inicie o Steam e vá para Biblioteca. Agora, clique com o botão direito do mouse em Eldern Ring e clique em Propriedades. Depois disso, navegue até Arquivos Locais e clique em Verifique a integridade dos arquivos do jogo. Isso levará alguns minutos e fará o download de novos arquivos se encontrar algum arquivo corrompido.

Aguarde alguns minutos até que o processo seja concluído, reinicie o PC e comece a jogar o jogo. Verifique se o problema persiste ou não.

Correção 5: verifique se você foi convocado por outra pessoa

É possível que outra pessoa já tenha chamado você e você esteja vendo esse erro. Há um produto chamado Furlcalling Finger Remedy em Eldern Ring. Você pode usá-lo para interagir com outras pessoas para saber se elas o convocaram ou não. Aqui está uma maneira de obter isso:

Remédio de dedo furlcalling pode ser dropado por Bloody Finger Nerijus ou Recusant Henricus durante uma invasão. Você também pode pesquisar a área do Castelo Morne e o castelo Stormveil. Compre Furlcalling Finger Remedy do Merchant Kale.

Se você puder ver que alguém está chamando você, você pode pedir para parar e chamar o operador.

Correção 6: Reinstale o Elden Ring

Embora improvável, se nenhum dos métodos acima o ajudou a corrigir o erro do operador incapaz de invocar, a reinstalação do Eldern Ring é a única opção que resta. Siga estas etapas para reinstalar o Elden Ring:

Inicie o Steam e vá para a Biblioteca. Na Biblioteca, clique com o botão direito do mouse em Elden Ring e clique em Gerenciar. Agora clique em Desinstalar. Isso levará de 4 a 5 minutos. Reinicie o seu PC e inicie o Steam novamente. Agora procure Elden Ring e faça o download.

Aguarde o download e a instalação do jogo. O erro de não conseguir chamar o cooperador já deve estar resolvido. Se isso não acontecer, você não leu o guia corretamente ou talvez tenha perdido algumas etapas. Por favor, leia com atenção.

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode corrigir o erro do Elden Ring incapaz de convocar o cooperador. Esperamos que este guia tenha ajudado você.

