6 maneiras de corrigir mensagens de texto do Android travadas “baixando” ou “expiradas”

Recentemente, muitos usuários do Android começaram a reclamar que seu telefone está mostrando Não foi possível fazer o download. Tecnicamente, as mensagens estão travadas no download ou expiradas. A mensagem não pode ser vista em linguagem simples se você estiver enfrentando esse erro.

Por outro lado, se você estiver vendo a mensagem expirada, desculpe, mas você não pode recuperar essa mensagem porque é tarde demais. Com todas essas informações em mãos, vamos iniciar nosso guia.

Corrigir mensagens de texto do Android travadas com “Baixando” ou “Expirado”

O download ou expiração normalmente acontece no aplicativo de mensagens Android normal, mas especificamente para MMS (Multimedia Message Service). Portanto, se você estiver usando o MMS e encontrar esse problema, este guia certamente o ajudará a corrigi-lo. Mas certifique-se de ler isso completamente e não perca nenhuma correção.

Reinicie seu dispositivo

Reiniciar seu dispositivo é provavelmente a maneira mais fácil de corrigir mensagens de texto travadas em Download ou Expiradas. É fácil reiniciar o seu dispositivo. Então vá em frente, reinicie o seu dispositivo e tente recuperar a mensagem.

Verifique sua rede

É possível que seu telefone continue dizendo baixando porque, na verdade, não é possível fazer o download devido à sua conexão de rede. O MMS é diferente do iMessage e requer conectividade adequada com a Internet, além de suporte profissional.

Além disso, muitas carreiras não suportam esse recurso. Se você acha que está usando esse tipo de carreira, fale com o suporte ao cliente para corrigir seu problema.

Mudar para uma conexão WiFi

Como já mencionamos, o serviço MMS requer uma conexão adequada com a Internet. Se você acha que sua carreira suporta MMS, mas ainda não consegue recuperá-los, provavelmente é por causa de sua velocidade extremamente lenta.

Se você estiver usando dados móveis, é hora de mudar e tentar uma conexão WiFi. Depois de se conectar a um WiFi, tente recuperar a mensagem. Ele deve recuperar, se não, passar para a próxima correção.

Ative a comunicação avançada

É possível que a comunicação avançada esteja desativada, impedindo a recuperação de MMS e resultando em download travado ou até expirado. Siga estas etapas para ativar a comunicação avançada:

Abrir configurações. Vá para Conexões. Role para baixo até Mais configurações de conexão. Agora alterne Rich Communication.

Uma vez feito, tente recuperar a mensagem; seu problema pode estar resolvido agora.

Limpar o cache do aplicativo de mensagens

É possível que esteja tudo bem, mas o aplicativo do seu telefone está com alguns problemas. Às vezes, o cache do aplicativo em smartphones Android é corrompido e isso resulta em comportamentos anormais, como download ou expiração de mensagens. Portanto, para corrigir isso, siga estas etapas simples:

Pressione e segure o ícone do aplicativo Mensagens por 2 segundos. Um menu irá aparecer. No menu pop-up, clique em Informações do aplicativo ou o eu botão. Agora, na próxima janela, role para baixo até Uso de armazenamento e clique nele. Agora clique em Limpar cache. Agora clique no botão Voltar e toque em Forçar fechamento.

Quando terminar, abra Mensagens e toque na sua mensagem para recuperar e verificar se as mensagens estão sendo baixadas ou não.

Pare de usar uma VPN

Usar uma VPN por motivos de segurança é bom se você preferir privacidade. No entanto, esse problema é bastante comum se você estiver usando uma VPN. Normalmente, as VPNs gratuitas vêm com seu quinhão de desvantagens e essa é uma delas. Se você quiser ver o MMS e recuperá-lo naturalmente, desligue sua VPN e tente novamente. De qualquer forma, se você ainda deseja usar uma VPN, escolha uma VPN que não interrompa sua conexão.

Redefinir as configurações de APN

Se nenhuma das soluções acima funcionou para você, agora é hora de redefinir suas configurações de APN. APN significa nomes de pontos de acesso. Se você usa smartphones desde os dias do 2G, pode ser bem versado nisso. No entanto, lembre-se de que a recuperação de MMS faz parte das configurações de APN. Siga estas etapas para redefinir suas configurações de APN:

Abrir Definições. Toque em Rede móvel. Agora a partir do topo, clique no SIM você está usando para MMS. Na próxima janela, role para baixo até Nomes de pontos de acesso e toque nos três pontinhos no canto superior direito. Clique em Redefinir APN.

Bem, agora você deve poder baixar e visualizar as mensagens e elas não ficarão presas no download para sempre.

Perguntas frequentes:

Por que meu telefone diz que a mensagem expirou?

Se a mensagem no seu telefone disser que expirou, pode ter passado mais de 2 semanas desde que você abriu a mensagem ou ela pode ser excluída do outro lado. Além disso, se a mensagem mostrar expirada, você não poderá visualizar essa mensagem.

Por que meu telefone trava no download?

A principal razão por trás de ficar travado no download é a força do sinal fraco e a conectividade lenta com a Internet. Também é possível que seu telefone tenha problemas de APN. Leia as correções acima para solucionar o problema.

A limpeza do cache excluirá minhas mensagens?

Não, limpar o cache nunca excluirá nenhuma mensagem. No entanto, suas mensagens podem ser excluídas se você clicar por engano em Limpar dados em vez de Limpar cache.

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode corrigir mensagens travadas durante o download ou expiradas. Esperamos que este guia tenha ajudado a solucionar esse problema. Se você ainda tiver alguns problemas, certifique-se de comentar abaixo e abordaremos o problema em nosso próximo guia.

