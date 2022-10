6 maneiras de corrigir o aplicativo Cash que não funciona em 2022

O Cash App permite que os usuários transfiram dinheiro usando aplicativos de celular nos Estados Unidos e no Reino Unido. De acordo com informações financeiras de setembro de 2021, o serviço obteve US$ 1,8 bilhão em lucro bruto a cada ano com 70 milhões de usuários em transações.

Os usuários do Cash App podem acessar a maioria dos serviços gratuitamente. Embora existam alguns serviços que exigem um custo adicional, também existem saques gratuitos que exigem um tempo de retirada mais longo.

Mas, recentemente, muitos usuários começaram a relatar que estão enfrentando problemas ao tentar fazer qualquer pagamento porque o aplicativo Cash não está funcionando. Quando nossa equipe investiga esse problema, encontramos algumas correções que ajudarão você a resolver o problema de não funcionamento do aplicativo Cash.

O que é o Aplicativo Cash?

Com o Cash App, você pode enviar, receber e investir dinheiro rapidamente. A Square, Inc., anteriormente conhecida como Block, Inc., lançou a Square Cash em 2013 para competir com aplicativos de pagamento móvel como Venmo e PayPal.

Não há banco no Cash App; é uma plataforma financeira. A empresa fornece cartões de débito e serviços bancários por meio de seus parceiros bancários. Por meio de bancos parceiros, a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) garante o saldo da sua conta.

No entanto, como corretora e membro da Financial Industry Regulation Authority (FINRA), a Cash App Investing LLC fornece serviços de investimento por meio da Securities and Exchange Commission (SEC).

Por que o aplicativo Cash não está funcionando?

É possível que um Cashapp desatualizado não contenha patches essenciais para os bugs que causam o problema do Cashapp. Ele também pode se tornar incompatível com o seu dispositivo se você não atualizar o Cash App para a versão mais recente, resultando em falhas no aplicativo. Uma Google Play Store desatualizada pode causar incompatibilidade entre Cashapp e o sistema operacional Android. É provável que o Cash App não funcione corretamente em um dispositivo desatualizado devido a problemas de compatibilidade do sistema operacional. Existe a possibilidade de uma instalação corrompida causar o erro de carregamento do Cash App devido a uma falha na execução das ações exigidas pelos módulos essenciais do aplicativo.

Correção: o aplicativo Cash não funciona

Os usuários estão relatando problemas com o Cash App, como o aplicativo não carregar, travar durante o uso ou não realizar determinadas ações (ativar um cartão etc.). Esse problema pode ser relatado em todas as versões do Cash App (iOS, Android, etc.). Mas você sabe o que? Nada para se preocupar, pois temos algumas correções usando as quais você pode resolver facilmente o problema de não funcionamento do aplicativo Cash.

Reinicie seu dispositivo

Inicialmente, recomendamos que você tente reiniciar o dispositivo para resolver o problema de não funcionamento do aplicativo Cash. Isso ocorre porque existem possibilidades de você enfrentar esse problema apenas porque existem alguns bugs ou falhas no seu dispositivo que impedem que o aplicativo Cash funcione corretamente. Portanto, reinicie seu dispositivo e verifique se o problema foi resolvido ou não.

O Cash Apps pode estar sem patches para os bugs que causam o problema se não forem atualizados ou podem ser incompatíveis com o sistema operacional atual do dispositivo. Pode ser possível resolver o problema atualizando o Cash App para a versão mais recente neste cenário. Portanto, caso você o use em seu dispositivo móvel, siga estas etapas para verificar as atualizações do aplicativo Cash:

Inicialmente, vá para o Loja de aplicativos do Google e toque no ícone do usuário no canto superior direito. No Gerenciar guia, selecione Gerenciar aplicativos e dispositivos . Feito isso, toque em Atualizações disponíveis e selecione Aplicativo de dinheiro (se o aplicativo estiver sendo atualizado). Quando uma atualização para o Cash App estiver disponível, toque em Atualizar Em seguida, basta reiniciar o dispositivo e verificar se ele resolve o erro.

Limpar os dados de cache

Se, mesmo depois de atualizar o aplicativo, você ainda tiver o problema de não funcionamento do aplicativo Cash, é provável que você enfrente esse problema apenas porque os dados de cache armazenados no seu dispositivo para o aplicativo Cash estão corrompidos ou danificados. Portanto, você deve executar estas etapas para limpar os dados do cache:

Em primeiro lugar, toque no aplicativo Cash. Em seguida, selecione o Informações aplicativo. Agora, bata no Apagar os dados opção. Por fim, toque no Cache Cache opção.

O Cash App não pode funcionar se o sistema operacional do dispositivo não tiver atualizações essenciais. A incompatibilidade com o Cash App pode ocorrer se o sistema operacional do dispositivo não tiver atualizações essenciais. A atualização do sistema operacional para a versão mais recente pode resolver o problema, dependendo do que está errado com o dispositivo. Então, vamos verificar se você tem alguma atualização de SO pendente ou não:

Inicialmente, vá para Definições no seu telefone Android e selecione Sobre telefone . Agora você pode verificar se há atualizações abrindo Atualização do sistema e clicando Verificar atualizações Pode demorar um pouco para que uma atualização do Android seja instalada (dependendo do tamanho da atualização). Depois que seu telefone for atualizado, reinicie-o e procure um problema ao abrir o Cash App posteriormente.

Se a Google Play Store estiver desatualizada, sua incompatibilidade com outros módulos ou aplicativos do sistema operacional (incluindo o Cash App) impedirá o funcionamento do Cash App. A Google Play Store não é apenas um utilitário de instalação; ele faz muitas operações em segundo plano para manter as coisas funcionando sem problemas. O aplicativo Cash pode ser corrigido se a Google Play Store for atualizada para a versão mais recente.

Abrir Loja de aplicativos do Google e toque na sua imagem. Vamos para Definições e selecione Sobre Quando uma atualização estiver disponível, toque em Versão da PlayStore e deixe-o instalar. Pode não haver necessidade de baixar uma atualização se nenhuma atualização estiver disponível. Reinicie seu telefone depois de atualizar a Google Play Store e abra o Cash App para testar se funciona.

Reinstale o aplicativo Cash

Ainda sem sorte? Não se preocupe! Temos uma última correção para você. Sim, se você ainda estiver recebendo o problema de não funcionamento do aplicativo Cash, será necessário reinstalá-lo e fazer login novamente. Isso ajudará seu dispositivo a executar o aplicativo Cash sem receber nenhum tipo de erro. Então, você deve fazê-lo usando estas etapas:

Abra o Gerente de aplicação (Aplicativos ou Aplicativos) no Definições do seu telefone Android. Selecionar Dinheiro e pressione Forçar Parada . Depois disso, confirme que deseja forçar a parada do aplicativo. A seguir, abra Armazenar e selecione Limpar cache . A seguir, selecione o Limpar dados/Limpar armazenamento botão do Cash App e confirme a limpeza dos dados do aplicativo. Aperte o botão Voltar e toque em Desinstalar . Você pode reinstalar o Cash depois de desinstalar o aplicativo. Você precisará reiniciar o telefone após desinstalar o Cash. Após a instalação, inicie o Cash App e esperamos que o problema seja resolvido.

Da mesa do autor

Então, é assim que corrigir se o aplicativo Cash não estiver funcionando no seu dispositivo. Esperamos que as correções mencionadas anteriormente neste artigo tenham ajudado você. Além disso, comente abaixo e deixe-nos saber se você tem alguma sugestão ou dúvida em sua mente.

