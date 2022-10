6 maneiras de corrigir o problema de ping alto de Overwatch 2 (2022)

Enfrentar problemas de ping alto pode ser frustrante no meio do jogo. Os jogadores de Overwatch 2 relataram enfrentar lags e jitter devido a problemas de ping alto. Embora a jogabilidade e os gráficos de Overwatch 2 sejam bastante intensos, obter problemas de ping alto pode ser bastante irritante. Então, o que fazer para evitar problemas de Overwatch 2 High Ping? Você pode esperar enfrentar esse problema devido a uma rede instável, problemas de servidor e vários outros motivos.

Como corrigir o problema de ping alto de Overwatch 2

Nada para se preocupar se você enfrentar esse problema; este guia irá ajudá-lo a solucionar o problema de ping alto de Overwatch 2.

Verifique o status do servidor da Blizzard

Se você estiver enfrentando o problema de Overwatch 2 High Ping, verifique o status do servidor da Blizzard. O problema é frequentemente encontrado quando há algum problema com os servidores da Blizzard. Você pode verificar o identificador do Twitter da Blizzard para atualizações sobre o status do servidor. Eles twittarão sobre interrupções no servidor e atualizarão você quando o problema for corrigido.

Desligue e ligue seu roteador

Muitas vezes o problema pode estar na própria rede. Se a sua rede for a culpada por esse problema, você pode tentar desligar e desligar o roteador. Abaixo estão as etapas para ligar e desligar seu roteador-

Desligue o roteador e desconecte-o da fonte de alimentação.

Deixe por um minuto ou dois.

Agora, conecte o roteador à fonte de alimentação e ligue-o.

Uma vez feito, conecte seu console/PC ao roteador e verifique se você ainda enfrenta problemas de ping alto no Overwatch 2 ou não.

Você pode tentar conectar seu PC/console ao roteador através do cabo ethernet se estiver enfrentando um problema devido à velocidade lenta.

Desconectar da VPN

Se você estiver conectado a uma rede VPN, desconecte-se dela. A VPN limita o uso de dados e a velocidade pode não ser semelhante à velocidade real da sua rede. Se você estiver jogando Overwatch 2 enquanto se conecta à VPN, desconecte-se dela e verifique se ainda enfrenta o problema.

Liberar DNS

Outra coisa que você pode tentar fazer é liberar o DNS. Isso geralmente corrige qualquer problema com a rede e você não deve mais enfrentar o problema. Para liberar o DNS, siga as etapas abaixo-

aperte o janelas tecla no teclado para abrir o Menu Iniciar.

Aqui, digite CMD e, em seguida, no resultado da pesquisa, clique com o botão direito do mouse em Prompt de comando e depois clique em Executar como administrador.

Digite e execute os seguintes comandos um por um- ipconfig /lançamento ipconfig /renovar ipconfig /flushdns



Uma vez feito isso, feche o prompt de comando e verifique se você ainda enfrenta o problema de Overwatch 2 High Ping ou não.

Fechar aplicativo em segundo plano

Se você tiver aplicativos em execução em segundo plano que possam estar obstruindo sua rede, feche-os. Aplicativos como navegadores, aplicativos de streaming de música e aplicativos de videochamada podem consumir seus dados e causar problemas de ping alto. Recomendamos que você feche qualquer aplicativo em execução em segundo plano e depois jogue o jogo.

Reduzir configurações gráficas

Se você ainda não conseguir corrigir o problema, o que você pode fazer é reduzir as configurações gráficas. Muitos jogadores relataram que, após reduzir as configurações gráficas, notaram um atraso menor devido ao ping alto. No entanto, não é uma correção permanente para esse problema, mas funcionará se você enfrentar instabilidade entre o jogo.

Palavras finais

É assim que você pode corrigir o problema de ping alto de Overwatch 2. Enfrentar esses problemas é bastante comum, principalmente com um jogo que foi lançado recentemente. Com as próximas atualizações e lançamentos de patches, os desenvolvedores minimizarão esses problemas do lado do servidor. No entanto, se você estiver enfrentando esse problema devido à sua rede, já mencionamos a correção no artigo acima. Você pode seguir as etapas acima para corrigir o problema de ping alto de Overwatch 2.

Perguntas frequentes

Por que meu ping é tão alto em Overwatch 2?

É provável que você enfrente problemas de ping alto devido à baixa largura de banda. Geralmente, esse problema é enfrentado quando você tem uma conexão ruim com a Internet ou quando está conectado a uma VPN.

Como faço para corrigir o atraso de Overwatch 2?

Você pode corrigir o atraso do Overwatch 2 ligando e desligando o roteador ou liberando o DNS. As etapas para o mesmo foram mencionadas acima neste artigo. Você pode seguir as etapas acima para corrigir o problema de ping alto de Overwatch 2.

Como faço para corrigir o ping excepcionalmente alto?

Para reduzir o ping excepcionalmente alto, conecte seu PC ao roteador usando um cabo Ethernet. Desative as atualizações em segundo plano, feche aplicativos usando a Internet em segundo plano, desconecte-se da VPN e desconecte outros dispositivos conectados à sua rede.

GUIAS RELACIONADOS: