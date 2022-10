6 maneiras de corrigir problemas de brilho do Samsung Galaxy Z Flip 4

Os celulares Samsung são os melhores do segmento quando se fala em Display. Eles têm telas com brilho de tela ajustável, que muda dependendo do seu ambiente. A tela ficará automaticamente clara em um ambiente mais claro e escurecer em um ambiente mais escuro.

Muitos usuários encontraram problemas de brilho em seu Galaxy Z Flip 4, dizendo que sua tela continua escurecendo constantemente. Enfrentar esses problemas pode ser irritante. Se a sua busca pela correção dos problemas de brilho do Galaxy Z Flip 4 o trouxe a este artigo, você está no lugar certo.

Corrigir problemas de brilho do Samsung Galaxy Z Flip 4

Aqui compilamos uma lista de soluções que podem ajudar a corrigir problemas de brilho do Samsung Galaxy Z Flip 4.

Verifique o sensor de proximidade

Você deve garantir que o sensor de proximidade não esteja bloqueado por algo, talvez um estojo ou tampa. O Sensor de proximidade funciona durante a chamada; ele desliga a tela quando você aproxima o telefone do rosto durante a chamada para evitar toques acidentais. Bem, isso geralmente não acontece quando você encontra problemas de brilho devido ao sensor de proximidade. Se enfrentar esse problema constantemente, você deve garantir que nada esteja bloqueando o sensor de proximidade.

Aumentar o tempo limite da tela

O tempo limite da tela é definido como 30 segundos por padrão. A tela será desligada se você não usar o telefone por 30 segundos. Se você achar que isso é menor, tente aumentar o tempo limite da tela no seu telefone. Para aumentar o tempo limite da tela, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições aplicativo no seu Galaxy Z Flip 4.

Aqui, dirija-se ao Exibição seção.

Toque em Tempo limite da tela, e então c escolha um tempo limite de tela a partir daqui.

Ative Manter a tela ligada durante a visualização

Outra coisa que você pode tentar fazer é ativar a opção ‘Manter a tela durante a visualização’. Quando esta opção estiver habilitada, sua tela não será desligada enquanto estiver olhando para ela. Para habilitar esta configuração, siga as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, abra o Definições no seu telefone e vá para Características avançadas.

Agora, toque no Movimento e gestos opção.

Aqui, ative a alternância para o Mantenha a tela ligada durante a visualização.

Desativar brilho adaptável

Com o brilho adaptável ativado, a tela do telefone se adaptará ao ambiente e ficará mais clara ou mais escura dependendo do ambiente. Você pode desativar o brilho adaptável se enfrentar problemas de brilho do Galaxy Z Flip 4. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Definições aplicativo e toque em Exibição.

Aqui, desative a alternância para Brilho adaptável.

Use diferentes configurações de energia

Outra etapa de solução de problemas a seguir é usar uma configuração de energia diferente. A configuração de energia pode afetar o brilho do seu telefone e faz com que ele continue escurecendo constantemente. Você pode usar diferentes configurações de energia seguindo as etapas abaixo-

Abra a gaveta de aplicativos em seu telefone e toque no Definições aplicativo para abri-lo.

Toque em Cuidados com a bateria e o dispositivo e depois Bateria.

Agora, toque em Economia de energia.

Desligue a alternância para Diminua o brilho em 10%.

Esse método funciona para aqueles que usam os modos de economia de energia ou economia de bateria no Galaxy Z Flip 4.

Aumentar o bloqueio automático do tempo

Se o Bloqueio automático estiver configurado, seu telefone será bloqueado automaticamente quando a tela for desligada. Você pode definir um horário para o telefone bloquear depois que a tela for desligada. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Definições aplicativo e, em seguida, toque em Tela de bloqueio.

Aqui, toque em Configurações de bloqueio seguro.

Você será solicitado a inserir sua senha/PIN agora.

Agora, toque em Bloqueio automático quando a tela desliga a opção.

Selecione o horário desejado e seu telefone será bloqueado após esse horário quando a tela for desligada.

Conclusão

Se você estiver enfrentando problemas de brilho em seu Samsung Galaxy Z Flip 4, este artigo irá ajudá-lo com isso. Você pode seguir as etapas de solução de problemas acima e poderá corrigir problemas de brilho do Samsung Galaxy Z Flip 4.

