7 maneiras de consertar o Macbook Air não liga em 2022

Você está ficando frustrado porque seu MacBook Air não liga? Não se preocupe; Você não está sozinho! Sim, você ouviu direito. Muitos usuários em todo o mundo começaram a relatar que, após a recente atualização do macOS, o Macbook Air não inicializou, devido ao qual eles estão enfrentando muitos problemas em sua vida diária. Essa é a razão pela qual estamos aqui. Neste artigo, ajudaremos a corrigir Problema do Macbook Air não liga. Então, agora sem mais delongas, vamos começar com o artigo.

Por que o Macbook Air não liga?

Em 2007, a Apple apresentou seu modelo Air e continuou usando o mesmo design até 2017. O fabricante fez modificações nos componentes internos sob o chassi. Ao aplicar as soluções, é importante ter em mente o ano de fabricação da Air.

Portanto, o motivo pelo qual o seu Macbook Air não está ligando pode ter algo a ver com a bateria, o carregador ou até mesmo uma falha de software. No entanto, você não precisa se preocupar, pois temos algumas correções para esse problema. Então, vamos verificá-los.

Corrigir o Macbook Air não liga

As soluções a seguir corrigem os problemas de inicialização com o MB Air. Se nenhuma das soluções colocar o Air em recuperação, você deve consultar o centro de serviço da Apple. Ao identificar a causa raiz, os engenheiros autorizados podem corrigir o modelo Air.

Verifique as portas de carregamento do MacBook Air

Verifique se o MacBook Air está livre de marcas de queimadura, pegando-o e inspecionando-o. Vários modelos de MacBook Air foram ao centro de serviço porque sua placa de E/S queimou. Existem portas de carregamento DC-in em alguns modelos MB mais antigos, portanto, certifique-se de inspecioná-los completamente.

Nas portas, verifique se há marcas de queimadura. Fique de olho na saúde do porto. Certifique-se de que os pinos da porta de carregamento não estejam danificados. Dê uma olhada nas portas USB e no restante da placa de E/S da máquina.

Se você encontrar alguma marca de queimadura na porta, o centro de serviço da Apple cotou US$ 100 para a substituição da placa de E/S. Comparado com a porta DC-in (carregamento) em modelos Air mais recentes, o cabo DC-in em modelos mais antigos é mais barato. Custa menos de US$ 80 para substituir a placa de E/S pela versão usada do iFixit.

Bateria com defeito

A bateria mostrará sinais semelhantes no caso de um MacBook Air que não liga. Você pode marcar uma consulta com o centro de serviço da Apple para diagnosticar a máquina. A Apple cobra uma taxa mínima para inspecionar o modelo Air em seus centros de serviço.

Se você estiver depositando um laptop, deverá levar um mínimo de US$ 30 a US$ 100. Para a substituição da bateria em um modelo Air, eles cobram de US$ 100 a US$ 150.

Verifique o carregador e o cabo

Quando o carregador do MacBook se desgasta ou é derrubado por um carregador de reposição, a placa de E/S é destruída. Recomenda-se que os clientes usem acessórios e carregadores genuínos da Apple em todo o mundo.

Verifique se o acessório está em boas condições pegando-o. Certifique-se de que os acessórios não estejam danificados. Marcas queimadas devem ser verificadas no cabo e no carregador. Certifique-se de que o carregador e o cabo não estejam rasgados.

É importante transportar os acessórios com cuidado, pois existem muitos fatores que podem causar danos. Carregadores e cabos custam entre US$ 100 e US$ 200 pela Apple. Caso um dos componentes esteja com defeito, você pode adquirir a unidade de carregamento separadamente.

Inicialize seu Mac no modo de segurança

Ele foi projetado especificamente para lidar com situações como essa pela Apple. Assim que você inicializa o dispositivo Air, os arquivos projetados pela Apple são carregados e os programas desnecessários são desativados. Para identificar conflitos causados ​​por aplicativos e drivers de terceiros, execute seu computador no modo de segurança. Você pode resolver o problema entrando no modo de segurança:

Silicon Macs (chips M1):

Verifique se o seu Mac está desligado. Para iniciar o computador, pressione e segure o Poder botão por alguns segundos até que as opções de inicialização apareçam. O disco de inicialização (aquele com Mac OS instalado) deve ser selecionado. Segure o Mudança tecla para baixo. No modo de segurança, selecione Continuar . Segure o Mudança tecla e solte-a. Abra o Mac e faça login.

Em Macs Intel:

Você pode desligar o Mac pressionando o botão liga/desliga. Usando o MacBook Air Poder botão, pressione e segure por alguns segundos. Assim que o MacBook iniciar, mantenha pressionado o Mudança chave. Assim que a janela de login aparecer na tela, solte a tecla Shift.

Você pode ter que fazer login duas vezes se o software solicitar suas credenciais. Para sair do modo de segurança, reinicie o Mac.

Redefinir a NVRAM do MacBook Air

Nos MacBooks, a Apple adicionou um chip dedicado chamado NVRAM. É a memória que armazena as configurações do sistema. No modelo Air, os dados na NVRAM são lidos pelo processo de inicialização do laptop. Quando um arquivo de memória está corrompido, o processo de inicialização pode ser arruinado. Se o problema persistir, tente redefinir sua NVRAM e criar uma do zero.

Certifique-se de que o MacBook Air esteja desligado. A seguir, pressione o Poder botão e siga o terceiro passo o mais rápido possível. Pressione e segure o Opções , Comando, P, e R teclas do teclado simultaneamente. Depois de segurar as teclas por vinte segundos, solte-as. Você pode ver o Flash do logotipo da Apple na tela ou a reinicialização do MacBook Air. Faça login com o modelo Air para saber se o Problema do Macbook Air não liga se resolve ou não. No entanto, se ainda estiver lá, você deve tentar personalizar as configurações; você pode criar dados NVRAM.

MacBook começa com um ponto de interrogação

Havia uma pasta de ponto de interrogação no meu MacBook Air depois de ter carregado por alguns minutos. Então, o problema é grave. Você deve estar ciente de que um ícone de pasta vazia pode indicar um pequeno erro de software ou problema de hardware. Se você deseja reparar o software do macOS, pode seguir o tutorial.

Certifique-se de que a máquina macOS esteja desligada e o carregador removido. A primeira coisa que você precisa fazer é inicializar seu MacBook Air no Utilitário de Disco. Se você usa um Mac M1 ou posterior, clique no botão Opções. Em seguida, clique no Continuar botão. Você deve inserir uma senha para o usuário selecionado. Na janela Recuperação do macOS, clique em Utilitário de Disco . Certifique-se de Sistema básico macOS é selecionado a partir dos discos. Em seguida, clique no Visão ícone e selecione Mostre tudo Dispositivos. Selecione os volumes e escolha Primeiro socorro .

Reinstale o macOS

Você precisará reinstalar o macOS do zero. Não há como evitar a perda de dados, a menos que o iCloud faça backup deles na nuvem. Para reinstalar o software, use a Recuperação do macOS. Para instalar os sistemas operacionais da Apple, você pode usar uma unidade USB.

Resumir

Então isso é como corrigir se o MacBook Air não liga. Esperamos que você ache nossos métodos de solução de problemas úteis. Enquanto isso, comente abaixo para mais informações ou dúvidas e nos avise.

