7 maneiras de corrigir o Snapchat que não envia o código de segurança

O Snapchat é um aplicativo de mídia social popular que pessoas de todo o mundo usam. O aplicativo permite que você clique em fotos com filtros, envie snaps e até converse com seus amigos. O Snapchat solicita um código de segurança sempre que você reinstalar o aplicativo e entrar em sua conta. Você também precisará inserir o código para redefinir suas credenciais ou fazer login na sua conta quando tiver o 2FA configurado.

O código de segurança aumenta a segurança da sua conta. Às vezes, isso também pode causar um problema quando você não recebe um código de segurança. Um problema semelhante é relatado por muitos usuários afirmando que o Snapchat não está enviando códigos de segurança.

Devido a esse problema, os usuários não conseguem redefinir suas credenciais ou fazer login em suas contas.

Corrigir o Snapchat que não envia o código de segurança

Este artigo discutirá várias etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir o Snapchat que não envia códigos de segurança.

Reconectar à rede

Se você estiver enfrentando esse problema, tente se reconectar à rede. Muito provavelmente, o problema é causado devido a um problema de rede. Para corrigi-lo, ative o modo avião e desligue-o. Uma vez feito, você receberá um código de segurança do Snapchat. Se você ainda enfrentar esse problema, vá para a próxima etapa de solução de problemas deste artigo.

Verifique o servidor do Snapchat

O Snapchat não enviará nenhum código de segurança se o servidor estiver inativo. Você pode verificar o servidor do Snapchat visitando DownDetector

. Se houver alguns problemas em andamento com o servidor do Snapchat, você terá que esperar até que o problema seja resolvido. Se o servidor estiver ativo e não houver nenhum problema, você poderá passar para a próxima etapa de solução de problemas deste artigo.

Redefinir Ajustes de Rede

Você pode tentar redefinir as configurações de rede se não estiver recebendo o código de segurança do Snapchat. Para redefinir as configurações de rede no Android, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições aplicativo em seu telefone.

Aqui, procure Redefinir Ajustes de Rede e abri-lo.

Agora, sob o Redefinir Ajustes de Rede e toque em Redefinir as configurações.

Confirme a redefinição das configurações de rede e verifique se você está recebendo o código de segurança ou não.

Para redefinir as configurações de rede no seu iPhone, siga as etapas abaixo-

Abrir Definições no seu iPhone.

Aqui, toque em Configurações de rede e depois Redefinir Ajustes de Rede.

Toque no Redefinir as configurações botão para redefinir as configurações de rede.

Limpe o cache do Snapchat

Os dados em cache acumulados ao longo do tempo também podem ser a causa desse problema. Você deve tentar limpar o cache do aplicativo Snapchat para corrigir o problema. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Gaveta de aplicativos no seu celular.

Aqui, toque em segure o Snapchat aplicativo e, em seguida, toque no Informações do aplicativo (i) ícone.

Na tela de informações do aplicativo, toque em Armazenar.

Agora, toque em Limpar cache para limpar o cache do Snapchat.

Observação- Apenas usuários do Android podem limpar o cache do aplicativo. O iOS não tem a opção de limpar o cache, portanto, se você estiver usando iPhone ou iPad, não poderá limpar o cache do Snapchat. A única opção restante será reinstalar o aplicativo se você quiser limpar seu cache.

A próxima coisa que você pode tentar fazer é atualizar o Snapchat. Se o problema for encontrado devido a algum bug, provavelmente haverá um patch para ele na atualização mais recente. Atualize o aplicativo para a versão mais recente e verifique se o problema ainda é encontrado ou não. Para atualizar o Snapchat, siga as etapas abaixo-

Abrir Loja de aplicativos (no iPhone ou iPad) ou Loja de jogos (no telefone ou tablet Android).

Aqui, procure o Snapchat app e toque na primeira opção que aparece.

Se alguma atualização estiver disponível, você encontrará a opção de atualizar o aplicativo.

Toque em Atualizar para atualizar o Snapchat para a versão mais recente.

Depois que o aplicativo for atualizado, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Verificar e-mails de spam

Se você estiver usando o e-mail para obter o código de segurança, verifique a seção de spam da sua conta de e-mail. Muitas vezes, o código de segurança pode ter sido filtrado para a seção Spam, nesse caso, você não encontrará o código na seção caixa de entrada. Você deve verificar os e-mails de spam se ainda não recebeu seu código.

Desativar VPN

Se você estiver conectado a uma rede VPN, tente desconectar-se dela. O Snapchat detecta se você está conectado a um local diferente usando um IP diferente. Se você estiver usando VPN, não poderá receber o código de segurança. Tente se desconectar da VPN e verifique se você ainda encontra esse problema ou não.

Conclusão

Se o Snapchat não estiver enviando o código de segurança, este artigo o ajudará com isso. Enfrentar tais problemas é bastante comum e geralmente surge devido a problemas no servidor. Não importa qual seja o motivo por trás desse erro, este artigo o ajudará a corrigi-lo.

