7 mil vagas de emprego: Confira oportunidades na Arteris, Randstad e muito mais!

Estão abertas cerca de 7 mil vagas de emprego em todo o país. As oportunidades são para diversas áreas. As empresas buscam contratar ou realocar funcionários em todas as regiões. Se você está em busca de entrar no mercado de trabalho não perca essas informações.

Vagas de emprego

As vagas são para atuação nas mais diversas áreas com oportunidades para estágios, trainee e contratações como um todo. Confira a lista de empresas com oportunidades abertas!

Arteris

A grande concessionária de rodovia Arteris está oferecendo 74 vagas para atuação direta nas atividades operacionais e redes administrativas. As oportunidades serão para as seguintes regiões: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná.

Entre as áreas de contratação estão: Área Corporativa (Segurança do Trabalho), Especialista de Projetos de Geometria, Especialista em Responsabilidade Social, Analista de Controladoria, Analista de Engenharia, Analista de RI, Analista de Planejamento, Analista Financeiro, Analista de Projetos Financeiros, Analista de Planejamento Financeiro e Analista de Comunicação.

Para Minas Gerais, as vagas de estágio são para: Estagiário(a) Administrativo(a) e de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, Motorista de Caminhão e Operador(a) de Guincho Pesado em Pouso Alegre (MG). Há oportunidade de Ajudante de sinalização de obras em Igarapé (MG) e Operador(a) de Pedágio em Carmópolis de Minas e Itatiaiuçu (MG). Para acessar às oportunidades e realizar a inscrição, clique aqui.

Vagas para professores

A região sudeste é a que mais contrata profissionais da educação. Os três estados que mais somam oportunidades são São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A média salarial está em torno de R$ 5 mil, tendo vagas de emprego que oferecem a remuneração inicial de R$ 15 mil. Ao todo são mais de 3 mil vagas. Confira aqui as oportunidades e inscreva-se.

Hypera Pharma

Se o seu ramo é farmacêutico inscreva-se no Programa Trainee da Hypera. São 8 vagas apenas em São Paulo para as seguintes áreas: Vendas e Marketing, Inovação e RI, Operações, Financeiro, Gente & Gestão e Mercado Institucional. Os candidatos precisam ter finalizado a graduação até dezembro de 2021. As inscrições poderão ser feitas até 13 de novembro. Clique aqui e inscreva-se.

Randstad

A Randstad é uma consultoria global voltada para área de RH e anuncia que começou as contratações temporárias em todo o país. Em época de final de ano, essa é uma grande oportundade para quem deseja ser efetivado no mercado de trabalho.

Ao todo serão 6 mil vagas até o final do ano, um aumento em torno de 25% comparado com 2021. O maior quantitativo de vagas de emprego são nas seguintes áreas: operador de loja, auxiliar de produção, estoquista, vendedor, repositor. Acesse aqui e insira o seu currículo.

Vagas de emprego na Casa & Video

A loja tem um programa voltado para pessoas acima de 50 anos e que desejam uma oportunidade para entrar ou retornar ao mercado de trabalho.

O período é de dois anos e não é necessário ter graduação ou curso de nível superior. O motivo principal é a inclusão e gerar emprego e renda. Os interessados poderão se inscrever neste site até o dia 11 de novembro.