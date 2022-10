8 maneiras de corrigir COD MW2 Dev Error 11153 e Dev Error 6036

Você é um jogador que está enfrentando uma mensagem de erro, Erro 11153 & Dev Error 6036, fazendo com que seus jogos travem? Não se preocupe. Estamos aqui para ajudar e orientar você.

Jogadores familiarizados com a série podem se lembrar desta mensagem de erro de Call of Duty: Warzone no início deste ano. Os jogadores de PC de Modern Warfare 2 são os mais afetados, enquanto os usuários do Xbox e PlayStation também relataram ter experimentado isso.

Os jogadores querem começar a usar o Modern Warfare imediatamente porque ele foi lançado há apenas alguns dias. No entanto, os fãs agora podem jogar toda a campanha com sua cópia digital encomendada antecipadamente. No entanto, após uma atualização recente, muitos usuários descobriram um bug que resulta em uma barra de status travada e, como resultado, mostrando Dev Error 11153 ou Dev Error 6036 como resultado, os jogadores não conseguem acessar a campanha.

Qual é o status da instalação do Glitch & Dev Error 11153/6036 no MW2?

Dev Error 11153 e Dev Error 6036 são erros que aparecem no MW2 antes de uma barra de status sem fim e impedem que o player acesse a campanha.

O patch incomum Infinity Ward lançado antes dos jogos no domingo, 28 de outubro, parece ser a causa.

O jogo também está apresentando outros erros. Leia nosso guia se você tiver esse vírus para evitar problemas.

Erro 6036 do desenvolvedor COD MW2: como corrigir

Agora existem algumas correções que você pode tentar para curar o status, a instalação travada e a falha de erro do desenvolvedor para que você possa continuar jogando a campanha.

Selecionar Menu Iniciar e depois clique em Definições .

e depois clique em . Procurar por Atualização e segurança na janela recém-aberta.

na janela recém-aberta. Selecionar Verificar atualizações para atualizar o Windows agora.

Você verá a opção Atualizar o Windows na tela se houver atualizações pendentes.

A correção de configurações no PS5

Há uma correção que um usuário do Twitter @bracken_piggot descobriu que parece contornar esses bugs do PS5. Tudo o que você precisa fazer é acessar suas configurações e seguir estas etapas para fazer isso:

Primeiro, instale as atualizações e os pacotes de campanha mais recentes.

Basta pressionar o botão de configurações do botão MW2 em um PS5 para atualizar seu jogo. Selecione os

Verifique para Opção de atualizações agora .

. Quando o MW2 alertar sobre um erro de fusão, pressione o botão circular para retornar ao menu principal.

Depois disso, aperte o botão de opções para acessar a guia do lado direito.

Tente alternar a chave para configurações e selecione configurações.

Retorne à tela inicial depois de sair do menu de configurações.

Você deve ser capaz de acessar e participar da campanha imediatamente.

Você também pode ver o vídeo compartilhado em sua conta do Twitter, que demonstra como resolver problemas de configuração de status e erros de desenvolvedor.

Reparando-o em um PC

É aconselhável reiniciar o Modern Warfare 2 e reiniciá-lo antes de tentar qualquer correção significativa no Steam ou Battle.net. Para isso, basta seguir estes passos:

No menu principal, saída o jogo.

o jogo. Se isso não funcionar, você pode forçar o fechamento do Gerenciador de Tarefas abrindo-o pressionando o botão teclas Ctrl, Alte Excluir simultaneamente.

Além disso, você pode tentar verificar os arquivos do jogo se usar um PC com Battle.net ou Steam. Não vai demorar muito para ser concluído e é bastante simples.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Clique com o botão direito MW2 na sua biblioteca no Steam.

na sua biblioteca no Steam. Escolher “ Ficheiros locais ” em Propriedades.

” em Propriedades. Após fazer isso, você deve selecionar “ Verifique a integridade dos arquivos do jogo .”

.” Aguarde o Steam concluir esta operação.

Você também pode reiniciar Steam se você quiser.

Battle.net

Abra o Iniciador Battle.net

Escolher MW2 da sua biblioteca.

da sua biblioteca. Próximo ao “ botão Reproduzir” selecione a roda dentada.

selecione a roda dentada. Escolher “ Verificar atualizações .”

.” Aguarde o término desse procedimento

Se isso o ajudar a remover Dev Error 11153 e Dev Error 6036 são mensagens de erro , você também pode tentar reparar o Modern Warfare 2. Para fazer isso, basta seguir estas etapas simples:

Iniciar Battle.net do lançador

do lançador Na sua biblioteca, escolha MW2 .

. Clique na roda dentada encontrada ao lado do “ Toque ” botão

” botão Vamos para “ Escanear e reparar “

“ Aguarde até que o processo seja concluído. Se isso não funcionar, você pode tentar desinstalar e reinstalar Modern Warfare 2 para obter uma versão nova e funcional do jogo.

PlayStation e Xbox

Você deve tentar reiniciar o jogo, esteja ou não funcionando corretamente. As etapas a seguir exigirão apenas fácil de fazer.

Use os botões Xbox ou PlayStation para retornar à sua casa.

Verifique o seguinte MW2 novamente usando o menu ou Option (Milio) em seu controlador.

Escolha Fechar jogo entre as opções disponíveis.

Se isso ainda não funcionar, você pode tentar reiniciar o console. Embora possa parecer óbvio, para algumas pessoas, realmente funciona.

Verifique se há atualizações pendentes para o Windows enquanto você está nisso. O erro de desenvolvimento 6036 no COD MW2 pode ser corrigido das seguintes maneiras:

Selecione Menu Iniciar e clique em Configurações.

Procure por Atualização e Segurança na janela recém-aberta.

Para atualizar o Windows, clique no botão Verificar atualizações agora.

Você verá a opção Atualizar o Windows na tela se houver atualizações pendentes.

Sua GPU ou drivers gráficos podem ser a causa de outro problema específico do PC. Muitas atualizações de driver para hardware são lançadas regularmente, como os proprietários de PCs estão cientes. Com um novo lançamento significativo como Call of Duty: Modern Warfare 2, os proprietários de PC provavelmente estão cientes, pois muitas atualizações de driver para seu hardware são lançadas com frequência.

O driver de Call of Duty: Modern Warfare 2 provavelmente se tornou disponível, pois os drivers para novos jogos AAA raramente são lançados simultaneamente. Verifique o site do fabricante para ver se você precisa baixar algum driver antes de continuar. Eles devem ser capazes de instruí-lo se você fizer isso.

Será apenas uma questão de tempo até que os funcionários respondam com a correção original para a mensagem The Status Installing Stuck Glitch in MW2 – Dev Error 11153 & Dev Error 6036, no entanto, atualizaremos o artigo quando ele for corrigido.

