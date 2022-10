8 maneiras de corrigir o acesso antecipado do FIFA 23 que não funciona no Steam

Usando a tecnologia HyperMotion2, o World’s Game terá as Copas do Mundo da FIFA masculinas e femininas disponíveis após o lançamento, juntamente com equipes de clubes femininos, cross-play e muito mais. Você pode jogar FIFA 23 com mais de 19.000 jogadores, mais de 700 times, 100 estádios e 30 ligas, e você experimentará uma autenticidade inigualável.

Mas, infelizmente, há muitos usuários que começaram a relatar que o O acesso antecipado do FIFA 23 não está funcionando no Steam para eles.

No entanto, a razão por trás desse problema ainda não está clara, pois o desenvolvedor diz que não há problema do lado deles – no entanto, nada para se preocupar, pois estamos aqui para ajudá-lo com isso. Portanto, se você está incomodado com o problema de acesso antecipado do FIFA 23 não funcionar no Steam, certifique-se de estar conosco até o final. Assim, vamos começar com ele.

Corrigir o acesso antecipado do FIFA 23 não funciona no Steam

Em relação ao FIFA 23 Early Access, parece que a EA e o Steam não conseguiram se comunicar. Estas são apenas desculpas, pois a página Steam do FIFA 23 Ultimate Edition já contém informações sobre acesso antecipado. Também vale ressaltar que a EA e o Steam não conseguiram se comunicar efetivamente sobre o acesso antecipado do FIFA 22 no ano passado. Mas não se preocupe, pois temos alguns métodos básicos de solução de problemas que têm o potencial de resolver o erro para você. Então, vamos examiná-los:

Reinicialize seu sistema

Há chances de que o problema esteja ocorrendo no seu dispositivo devido a alguns arquivos de cache aleatórios e bugs. Portanto, é melhor reiniciar o dispositivo uma vez para garantir que esses arquivos sejam liberados. Isso certamente ajudará você a resolver o erro de acesso antecipado do FIFA 23 não funcionando caso esse problema ocorra devido a esses problemas.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Os arquivos do jogo também podem ter sido danificados, o que impede que seu sistema os leia. Dependendo de sua preferência, pode ser necessário reparar os arquivos ou reinstalar o jogo.

Os arquivos devem ser reparados antes de reinstalar o jogo se você quiser reinstalá-lo. Os arquivos do jogo devem ser reparados usando o inicializador de jogos que você usa (Steam Client ou Epic Launcher). Aqui estão as etapas que você precisa seguir se não tiver certeza de como iniciar o processo de reparo:

Comece abrindo Vapor e indo para o Biblioteca . Clique com o botão direito do mouse em seu FIFA 23 jogos. Feito isso, clique em Propriedades . Você Terminou. Selecionar Verificar a integridade do arquivo do jogo de Ficheiros locais cardápio.

Portanto, uma vez verificados os arquivos do jogo, ele repara automaticamente todos os arquivos danificados. Para que o inicializador de jogos corrija seus arquivos de jogo, você deve ter uma conexão com a Internet, pois, sem ela, seu dispositivo pode não conseguir se conectar à Internet.

Verifique o servidor

Os servidores do FIFA 23 funcionam? É altamente provável que os servidores de acesso antecipado do FIFA 23 estejam inativos, o que impede que você faça login no Steam.

Mas como você pode confirmar se os servidores do jogo estão inativos? Sem problemas! Seria útil se você pudesse ir ao DownDetector/FIFA23 e ver se outras pessoas relataram o mesmo.

Para mais atualizações sobre o FIFA 23, você deve seguir o identificador oficial do Twitter, FIFA 23, pois os oficiais estão sempre atualizando seus usuários sobre qualquer tipo de problema ou evento em andamento relacionado ao jogo.

Verifique a sua conexão com a internet

Certifique-se de que a conexão com a Internet no seu PC esteja funcionando corretamente. Em alguns casos, os jogos podem não conseguir se conectar ao servidor ou buscar dados se você estiver conectado à Internet de forma lenta ou não confiável. O problema pode estar relacionado à conexão com fio se a conexão de rede não funcionar quando você alternar para uma conexão sem fio.

Existe a possibilidade de que o acesso antecipado do FIFA 23 no Steam não funcione se sua conexão com a Internet estiver lenta. Você não terá esse problema se usar o endereço DNS do Google. Além disso, você pode realizar um teste de velocidade no site Speedtest.net para determinar se sua Internet está funcionando.

No entanto, se você observar que seu ISP não está fornecendo a velocidade adequada, entre em contato com eles e peça que corrijam o problema da rede local. Você descobrirá que o acesso antecipado ao FIFA 23 que não funciona no Steam será resolvido automaticamente assim que o problema de conexão for resolvido.

Reparar cliente Steam

O inicializador do Steam em seu PC pode precisar ser reparado se houver corrupção ou um cache persistente bloqueando a remoção de dados.

Inicialmente, no menu Iniciar, abra o Painel de controle . Na próxima tela, clique em Desinstalar um programa . Agora, localize o Lançador de vapor da lista. Então, clique com o botão direito nele e selecione Reparar . Siga as instruções para repará-lo. Por fim, aguarde até que o processo seja concluído e reinicie o PC para aplicar as alterações.

Reinstale o cliente Steam

O cliente do Steam está envolvido no problema, e só pode ser resolvido desinstalando e reinstalando no PC, de acordo com alguns jogadores de FIFA 23. Você pode reinstalar o cliente Steam em vez de desinstalá-lo completamente, não excluindo a pasta SteamApps. Aqui está como fazê-lo:

No PC, localize o Pasta Steam . Agora você deve mover a pasta de dados do SteamApps para outro disco rígido (para fins de backup). Usando Vitória+I acesse as Configurações do Windows. No Steam, localize Aplicativos> Aplicativos e recursos e toque no três pontos botão. Depois disso, clique Desinstalar Agora você pode reinstalar o Steam no seu PC e fazer login usando suas credenciais. Depois disso, retorne a pasta de dados do SteamApp para o local de instalação fechando o Steam Client. Você verá seu jogo instalado anteriormente no cliente Steam. Portanto, agora abra o FIFA 23 e verifique se o problema de acesso antecipado do Steam não está funcionando.

Reinstale o FIFA 23

É sua única opção reinstalar o acesso antecipado do FIFA 23 no Steam se não estiver funcionando. Portanto, você deve reinstalar seu jogo para ver se isso ajuda. Como resultado, seu PC perderá todos os dados do jogo que você armazenou lá. Dê uma chance se você estiver bem com isso.

Você ainda tem o mesmo problema? Está bem! Se esse problema ainda persistir, você tem uma opção que pode ser usada para resolvê-lo facilmente. Se estiver enfrentando esse problema, você pode entrar em contato com a equipe de suporte oficial do Steam, independentemente do que estiver usando. É provável que eles venham com ótimas correções depois disso para corrigir o problema de acesso antecipado do FIFA 23.

Empacotando

Então, é isso aí como corrigir o problema de acesso antecipado do FIFA 23 não funcionando no Steam. Aceite nossos sinceros agradecimentos por ler este guia e esperamos que as correções discutidas acima tenham ajudado a resolver esse problema. Além disso, sinta-se à vontade para sugerir outras possíveis soluções para esse problema usando a caixa de sugestões, se você souber de alguma.

