8 maneiras de corrigir o Facebook continua travando no Galaxy S20/S21

Problemas de travamento de aplicativos podem ser irritantes, especialmente quando você está no meio de algum trabalho importante. Os usuários encontraram recentemente um problema semelhante com o aplicativo do Facebook no Samsung Galaxy S20. Os usuários do Galaxy S20 relataram recentemente que o Facebook continua travando o problema. Esse problema está associado apenas ao aplicativo, e a solução de problemas do aplicativo provavelmente corrigirá esse erro.

Neste artigo, discutiremos como você pode corrigir o problema de travamento do aplicativo Galaxy S20.

Forçar a reinicialização do telefone

A primeira etapa de solução de problemas a seguir para corrigir o problema de travamento dos aplicativos Galaxy S20 é forçar a reinicialização do dispositivo. Se o aplicativo do Facebook estiver travando no seu telefone devido a uma pequena falha, a reinicialização forçada do dispositivo provavelmente ajudará a resolvê-lo. Para isso, siga os passos abaixo-

Pressione e segure o Poder + Volume baixo botão juntos.

Seu telefone será desligado e ligado novamente.

Assim que o logotipo aparecer na tela, solte as duas teclas.

Depois que o telefone ligar, abra o Facebook app e veja se o aplicativo ainda está travando no Samsung Galaxy S20 ou não.

Se você está enfrentando o problema de travamento do aplicativo Galaxy S20, deve forçar o encerramento do aplicativo do Facebook e abri-lo novamente. Isso provavelmente deve corrigir o problema com o aplicativo que você está enfrentando. Para forçar a parada do aplicativo do Facebook, siga as etapas abaixo-

Abra o Gaveta de aplicativos no seu Galaxy S20.

Agora, toque e segure o Facebook ícone do aplicativo e toque no Informações do aplicativo ícone.

Toque no Forçar Parada opção na parte inferior da tela.

Abra o aplicativo do Facebook e você poderá usá-lo sem problemas.

Muitas vezes você pode enfrentar o problema devido a um aplicativo desatualizado. Se o aplicativo do Facebook continuar travando, isso pode ser devido às atualizações pendentes. Você deve tentar atualizar o aplicativo do Facebook e verificar se o problema ainda é encontrado ou não. Para isso, siga os passos abaixo-

Em primeiro lugar, abra o Loja de jogos aplicativo em seu telefone.

Aqui, procure o Facebook app e toque na primeira opção que aparece.

Agora, toque no Atualizar opção para atualizar o aplicativo.

Depois que o aplicativo for atualizado, tente abri-lo novamente e verifique se o problema foi corrigido ou não.

Dados de cache corrompidos do aplicativo do Facebook também podem ser o motivo por trás do aplicativo travar repetidamente. Limpe o cache do aplicativo do Facebook e você poderá usá-lo sem enfrentar o problema de travamento. Para limpar o cache do aplicativo do Facebook, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições aplicativo no seu Samsung Galaxy S20/S21.

Role para baixo nas Configurações e toque em Aplicativos.

Aqui, procure o Facebook aplicativo e toque nele.

No Informações do aplicativo tela, toque em Armazenar .

A seguir, toque em Limpar cache .

Uma vez feito, abra o aplicativo do Facebook e verifique se o problema ainda é encontrado ou não.

Redefinir preferências do aplicativo

Tente redefinir as preferências do aplicativo se você ainda enfrentar o problema de travamento do aplicativo Galaxy S20. Abaixo estão as etapas para redefinir as preferências do aplicativo-

Abra o Definições aplicativo em seu telefone.

Agora, toque no Aplicativos opção no Definições aplicativo.

Aqui, toque no ícone de três pontos no canto superior direito.

Agora, toque no Redefinir preferências do aplicativo opção.

Reinicie o telefone e execute o aplicativo do Facebook novamente, o que deve corrigir o problema.

Outra coisa que você pode tentar fazer é reinstalar o aplicativo do Facebook. Abaixo estão as etapas para reinstalar o aplicativo do Facebook-

Abra o Gaveta de aplicativos no seu celular.

Aqui, toque e segure o Facebook Aplicativo Ícone.

Agora, toque no Desinstalar opção e confirme a desinstalação do aplicativo.

Abra o Loja de jogos no seu dispositivo.

Aqui, procure o Facebook app e toque na primeira opção que aparece.

Feito isso, toque em Instalar para instalar o aplicativo.

Após instalar o aplicativo, abra-o. Faça login na sua conta e isso deve corrigir o problema.

Limpar cache do dispositivo

Tente limpar o cache do dispositivo através do modo de recuperação. Se você estiver enfrentando o problema de travamento do aplicativo Galaxy S20, limpar o cache do dispositivo o corrigirá. Isso corrigirá o problema com o aplicativo do Facebook e todos os outros aplicativos que você usa. Para limpar o cache do dispositivo, siga as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, desligue o dispositivo.

Depois que o dispositivo for desligado, pressione e segure o Ligar + Diminuir Volume botão juntos.

Solte os botões quando vir o logotipo do Android na tela.

Você será direcionado para a tela de recuperação. Selecionar Limpar partição de cache usando os botões de volume e pressione o poder botão.

Isso limpará o cache do dispositivo. Uma vez feito, reinicie o seu dispositivo e isso deve corrigir o problema.

Redefinição de fábrica do dispositivo

Se nada ajudar, a última opção será redefinir o telefone de fábrica. Isso excluirá todos os seus dados e configurações e tornará seu telefone novo. Antes de continuar, você deve fazer backup de todos os seus dados, incluindo fotos, contatos, SMS e outros. Para redefinir o dispositivo de fábrica, siga as etapas abaixo-

Dirija-se ao Definições aplicativo.

Aqui, toque no Administração Geral opção.

Agora, toque em Redefinir e depois Redefinição de dados de fábrica.

A seguir, toque em Redefinir e depois Excluir tudo para redefinir o telefone de fábrica.

Configure seu dispositivo e o problema desaparecerá há muito tempo.

Conclusão

Problemas de travamento de aplicativos são padrão em dispositivos Android e, se o O aplicativo do Facebook continua travando no seu Galaxy S20, o artigo acima ajudará a corrigir o problema. Se o problema de travamento do aplicativo Galaxy S20 ainda não for corrigido, recomendamos que você visite o Centro de Serviços e resolva o problema.

